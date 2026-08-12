Lionel Messi despidió a su papá con una desgarradora carta y reveló qué les quedó pendiente

12 Agosto de 2026 10:25
El sábado, el mundo del futbol argentino vivió un momento desgarrador al conocerse que Jorge Messi falleció a los 68 años. En este contexto, Lionel Messi dejó pasar unos días y lo despidió con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
El capitán de la Selección Argentina compartió una imagen junto a su papá y le dedicó unas sentidas palabras, luego de haber participado el domingo de la ceremonia privada realizada en un cementerio de Pérez, cerca de Rosario. La familia decidió mantener la despedida en la intimidad.
A simple vista el posteo tiene la descripción: "Te amo pa", pero es cuestión de deslizar el carrete para encontrarse con una desgarradora carta.
"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", comenzó.
Messi eligió una foto de los dos sonriendo para recordarlo eternamente: "Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos".
El 10 reveló por qué jugó el campeonato del mundo: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", confesó la promesa que le hizo a su papá.
Lionel contó una intimidad como nunca suele hacerlo: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", y ahora se entienden esas lágrimas de Messi en un partido.
En medio de la despedida, le contó a su papá algunas cuestiones que le quedaron pendientes: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".
"Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", siguió.
La carta para su papá fue también un adelanto de su retiro futbolístico: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".
En medio de confesiones y agradecimientos, Lionel Messi cerró la carta a Jorge Messi con un último pedido: "Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo".