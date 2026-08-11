Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y mostró el detrás de escena de su vestido de novia en París

Después de meses de rumores, especulaciones y versiones cruzadas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul finalmente dieron el paso que todos estaban esperando. La cantante confirmó que está comprometida con el futbolista y lo hizo de una manera muy fiel a su estilo: cámara en mano, emoción a flor de piel y mostrando prácticamente todo el detrás de escena de un momento que, hasta ahora, había mantenido en reserva.

Tini viajó a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia y decidió documentar la experiencia en un video de casi ocho minutos que publicó en sus redes sociales. Pero, más allá de las imágenes, fue el mensaje que acompañó la publicación el que terminó con cualquier especulación. "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la cantante.

La frase alcanzó para confirmar oficialmente lo que durante meses había sido uno de los grandes rumores del mundo del espectáculo argentino: Tini y De Paul se casan. El video comienza antes de que Tini suba al avión. Con la cámara en mano y visiblemente emocionada, la cantante anticipó a sus seguidores que estaba a punto de vivir un momento muy especial. "Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo", prometió.

Consciente de que estaba incursionando en una suerte de faceta de videoblogger, también hizo una particular aclaración técnica: "Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay." Y el primer blooper no tardó en llegar. Tini y su equipo habían grabado un extenso unboxing con todo lo que habían preparado para el viaje. El problema fue que, cuando quiso revisar el material, descubrió que no se había grabado absolutamente nada. "Gente, acabamos de grabar y nada se grabó", contó entre risas.

Y agregó: "O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer". El viaje también mostró el costado más descontracturado de Tini. Durante el vuelo apareció junto a su amiga Carolina Gil, conocida como Carito, mientras compartían té, limas de uñas y algunos objetos que habían llevado para hacer más llevadero el viaje. "Carilín es porque a Carito siempre. Fundamental", explicó Tini.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Entre charla y charla surgió incluso una insólita discusión sobre unas pajitas. Carito intentó explicar por qué las había llevado y terminó dando una respuesta que Tini consideró absolutamente lógica. "Ah, ya sé por qué agarré las pajitas. Porque cuando me pinto la boca", explicó su amiga. "Me pareció lógico", cerró Tini. La escena contrastó con la enorme expectativa que había detrás del viaje: mientras la cantante se preparaba para uno de los momentos más importantes de su vida, el recorrido hacia París transcurría entre bromas, pequeños accidentes y situaciones cotidianas.

Una vez instalada en París, Tini volvió a aparecer frente a la cámara, todavía recién levantada. "Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar", contó. Mientras tanto, Carito se encargaba de hacerle trenzas para que el pelo quedara ondulado. En ese momento, Tini todavía creía que la primera cita con la diseñadora iba a ser bastante preliminar. "Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance", explicó. Pero la realidad iba a ser bastante diferente.

La gran sorpresa llegó cuando Tini ingresó al atelier y descubrió que no iba simplemente a mirar telas. El vestido ya estaba construido en distintas piezas. La diseñadora le explicó en inglés: "It's all in pieces. The corset, the skirt, all separate, so we can just put the base and then start to build on and remove." La reacción de Tini fue inmediata. "Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara." La cantante terminó profundamente emocionada frente a la magnitud del momento y dejó una frase que resumió todo lo que estaba viviendo: "No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando."

La prueba se realizó en el atelier de Ludovic de Saint Sernin, diseñador de moda belga-francés radicado en París. Aunque Tini mantuvo en secreto los detalles del vestido, sí permitió que sus seguidores fueran testigos de sus primeras sensaciones. Después de la prueba, la cantante se comunicó por videollamada con Rodrigo De Paul y le contó cómo había sido el encuentro. "Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé...", le relató. Y volvió a marcar el límite sobre lo que podía mostrar públicamente: "No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en medio de un papelón

Así, mientras De Paul esperaba desde lejos, Tini comenzaba a vivir en París una de las etapas más esperadas de la organización del casamiento. Al día siguiente, Tini mostró el desayuno desplegado sobre la cama del hotel. "Por acá tenemos una galletita, dos juguitos verdes, un poquito de papita, un poquito de croissant. Para, no me estaría saliendo mucho. Tenemos acá un poquito de yogur", enumeró. Carito, mientras tanto, aportó una observación sobre el estado de ánimo de su amiga: "Y a ella le está costando mucho levantarse. Se separó de la hermana ayer y no está queriendo levantarse."

El viaje también incluyó una rutina de belleza, máscaras faciales y momentos de descanso entre amigas. La noche previa a la prueba, Tini había anticipado su ansiedad: "Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír". Y al día siguiente, camino al atelier, sintetizó la expectativa en una frase: "Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia." Incluso mostró los zapatos que había comprado especialmente para la ocasión: "Estos zapatitos los adquirí anoche."

El video terminó con Tini haciendo un balance del viaje antes de emprender el regreso. "Se termina, gente. Nos queda todavía volver dos veces. Fueron dos días. Mucho cambio horario, boludo, pero nos vinimos". Pero fue el texto que acompañó la publicación el que terminó convirtiendo el viaje en una confirmación oficial. "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodrigo de Paul". Las reacciones no tardaron en aparecer. La Joaqui escribió: "Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco." Sofía Fernández, una de las mejores amigas de Tini, fue contundente: "QUE MOMENTOOOOO DIOSSSSS."

Stefi Roitman sumó: "Amo esto y te amo a vos." Marley fue directo: "Muchas felicidades." Y Carola Gil, amiga de Tini desde la infancia, resumió la emoción general: "El día que te vea vestida de novia. No la hago. Qué felicidad." La confirmación del casamiento llega cuatro años después del comienzo de la relación entre Tini y De Paul. La pareja hizo pública su relación en 2022, cuando aparecieron juntos en Ibiza. Después de la consagración de la Selección Argentina en Qatar, en 2023, ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

A comienzos de 2025 retomaron la relación inicialmente con un perfil bajo. Meses después, volvieron a mostrarse públicamente y a intercambiar mensajes románticos en redes sociales. Durante los shows de Futttura en Tecnópolis, De Paul le escribió a Tini un contundente "TE AMO". Ella respondió: "Te amo, mi amor, con todo mi corazón". En 2026, con los rumores de casamiento cada vez más fuertes, la cantante también acompañó al futbolista durante el camino de la Selección en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Ahora, después de meses de especulaciones, ya no hay misterio: Tini Stoessel se probó su vestido de novia en París.