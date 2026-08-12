La Joaqui y Luck Ra, a pura indirecta tras la separación: canciones, fiesta y una frase letal

La separación de La Joaqui y Luck Ra parece estar lejos de encontrar un punto final. Después de las declaraciones públicas, las versiones sobre los motivos de la ruptura y los rumores alrededor del cantante, ahora la historia sumó un nuevo escenario: la música y las redes sociales se convirtieron en el terreno elegido por ambos para expresarse.

Todo comenzó con el lanzamiento de Te Vi, la nueva canción de La Joaqui, que llegó pocos días después de que se confirmara el final de la relación. La letra rápidamente llamó la atención de sus seguidores, que encontraron varias frases que podrían estar relacionadas con su historia junto al cordobés.

Desde que se separaron Luck Ra y La Joaqui no paran de tirarse indirectas

" Preferís la joda y yo prefería tus mimos, a vos mi amor te da lo mismo . Quedate con todos los regalos caros, si no me querías hubieses sido claro", canta la artista en uno de los fragmentos que más repercusión generó.

La cercanía entre la ruptura y el estreno despertó dudas sobre cuándo había sido escrita y grabada la canción. Una seguidora decidió preguntárselo directamente: "Joaqui, te rebanco, pero hay algo que no entiendo, si se separaron recientemente, ¿cuándo grabó esta canción?".

La Joaqui respondió a las dudas sobre su última canción

La cantante no esquivó la consulta y explicó cómo fueron los tiempos del lanzamiento. "Hace un mes, las canciones no se hacen de un día para el otro. De hecho, se cargan a plataformas 15 días antes", respondió.

Sin embargo, la aclaración no alcanzó para terminar con las especulaciones. El tema quedó inevitablemente relacionado con Luck Ra, sobre todo después de las entrevistas en las que La Joaqui habló sobre las diferencias que habrían terminado desgastando la pareja.

Según contó públicamente, ambos atravesaban momentos distintos y tenían proyectos de vida que no coincidían. Mientras ella buscaba otro tipo de estabilidad, aseguró que el cantante quería disfrutar más de las salidas y la "joda".

En medio de esas declaraciones apareció Yanina Latorre, quien aseguró que Luck Ra estaba "desacatado" en los boliches y rodeado de mujeres. La palabra quedó instalada alrededor de la separación y, días después, el propio cordobés decidió apropiársela para promocionar su nueva música.

Luck Ra se cansó de las acusaciones de La Joaqui

En las últimas horas, Luck Ra presentó un adelanto de Ya sufrí por Amor y un fragmento volvió a encender las teorías sobre una posible respuesta a su expareja: " Ojalá que te den lo que pedías. Lo que yo quise y no podía ".

Pero la promoción fue todavía más provocadora. "Andan diciendo cada cosa de mí que es mentira y solo quiero decir una cosa... Yo no ando desacatado, ando con Los Desakatados", lanzó antes de cantar junto al grupo.

De esta manera, Luck Ra tomó justamente una de las palabras que más había circulado durante los últimos días y la convirtió en parte de la campaña de su próximo lanzamiento. En lugar de responder directamente a cada versión sobre su vida después de la separación, el cantante decidió jugar con el escándalo y llevarlo al terreno musical.

El nombre de la canción tampoco ayudó a calmar las especulaciones. Ya sufrí por Amor llegará mientras cada movimiento de la expareja es analizado con lupa y cuando todavía siguen apareciendo detalles sobre el final de su historia. Casualidad, estrategia de marketing o una respuesta indirecta, Luck Ra encontró la manera de capitalizar todo lo que se dijo sobre él.

La Joaqui dejó de llorar por Luck Ra y salió de fiesta

Pero La Joaqui tampoco se quedó atrás. Después de enterarse de que su ex había adelantado una canción que rápidamente fue interpretada como una posible dedicatoria, la cantante eligió contestar sin mencionarlo y con una imagen que contrastó por completo con sus últimos días.

Tras haberse mostrado sensible y llorando en redes sociales, la artista cambió el ánimo, se produjo, se maquilló y salió de fiesta con sus amigos. Una aparición que sus seguidores interpretaron como una indirecta en medio del ida y vuelta musical que protagoniza con Luck Ra.

La Joaqui anticipó que tiene un importante anuncio que hacer

Además, La Joaqui dejó otra pista que abrió un nuevo interrogante. Desde un avión, compartió una foto de la ventanilla y anticipó que está a punto de revelar una noticia importante: "Mañana tengo algo para contarles, ¿qué creen que es? Es muy importante para mí y espero que todo salga bien", escribió.

Así, mientras Luck Ra transforma las versiones sobre su soltería en parte de la promoción de Ya sufrí por Amor, La Joaqui eligió mostrarse de fiesta y mirar hacia su próximo proyecto. La relación terminó, pero entre canciones, indirectas y misteriosos anuncios, la historia todavía sigue dando capítulos.