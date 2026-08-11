Wanda Nara va a la Justicia por el video viral de sus hijas y prepara una demanda penal contra Icardi

Hace unas semanas, Fernanda Iglesias interrumpió el vivo de Puro Show para contar que le había llegado un video de las hijas de Wanda Nara en una crisis nerviosa, donde se incitaba a las menores a decir cosas contra su papá, Mauro Icardi.

Desde el entorno de la Bad Bitch salieron a responder que se trataba de un archivo que pertenece a la causa judicial que se armó aquel día en el Chateu Libertador, cuando el futbolista buscó a las menores del colegio y las llevó a la propiedad de su mamá obligando a que dejaran sus perros.

Se difundió el video de Wanda Nara y sus hijas

En el programa expresaron que una de las hijas menores defendió a su padre y expresó: "Papá no me hizo nada". Sin embargo, Nora Colosimo habría intentado manipular el relato de la niña y le dijo: " Él te amenazó ".

Si bien desde el ciclo decidieron no mostrar las imágenes para preservar a las menores, en las últimas horas el material se viralizó en redes sociales: un video donde se escucha a las nenas llorar y gritar.

En el video se escucha a Isabella, la menor de las hijas de Wanda: "Quiero ir con papá y no me deja, solo es interesada quiere saber y me va a mentir como siempre", ante la queja de la conductora intervino: "¿Yo te miento?", dando a entender que fue una idea implantada en la menor.

"No entiendo con el ataque de pánico con el que vinieron", se quejó Nara y una mujer que no sale en el video le contesta: " Están amenazadas ". Esta frase desató la ira de Francesca Icardi que respondió: "No me hizo nada papá".

Wanda Nara demandará penalmente la exposición de las menores en un video editado

La tensión escaló con los gritos de la más pequeña: "Nos dijo que no nos hagamos las vivas. ¿Algo más querés saber?".

Tras la difusión del video, Wanda Nara tomó cartas en el asunto: "Demandará penalmente "la exposición de las menores en un video editado, que está en la justicia en la causa de violencia de género contra Mauro Icardi", contó en X Naiara Vecchio.