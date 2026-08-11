Vergüenza ajena: Germán Paoloski destrozó a Juan Pablo Varsky sin saber que tenía el micrófono abierto

Un insólito descuido durante una transmisión de ESPN terminó exponiendo una conversación que no estaba destinada a salir al aire. La producción se olvidó de cerrar los micrófonos cuando el programa y Germán Paoloski disparó una durísima opinión sobre su colega Juan Pablo Varsky.

La situación se produjo en medio de la polémica que se generó alrededor de Varsky luego de que revelara públicamente que durante su infancia fue hincha de River, pero que a los 10 años decidió cambiarse a Boca.

Germán Paoloski disparó una durísima opinión sobre su colega Juan Pablo Varsky

Al recordar el episodio que marcó aquella decisión, el comentarista contó: "El viernes 10 de abril Boca le gana 3-0 a River, la pasé muy mal ese día, obviamente lloré, me gritaron los goles en la cara, los dos de Brindisi y el de Diego. Pasaron dos o tres semanas y le dije a mi viejo, a mis diez años: 'Bueno, me hago de Boca'".

A continuación, el periodista defendió la posibilidad de cambiar de equipo y utilizó su propia experiencia familiar para argumentar su posición. En ese sentido, explicó: "Yo no estoy de acuerdo con esto de que no te podés cambiar de club, lo viví en carne propia y lo vivo con mi hijo, que es de River. Yo fui hincha de River. Y es una historia muy linda".

💣🔥"Fui HINCHA DE RIVER. Mi ídolo de chico era el BETO ALONSO. Mi hijo es de River. Lo llevé a la final de Lima y gritó el gol del Pity Martínez en mi casa" - Tras decir que no hubo penal sobre Correa, Varsky reveló que se cambió de club después del Boca 3-River 0 del año 1981 https://t.co/xryrcz0DNu pic.twitter.com/gAysLpyqCC — PaseClave (@paseclave__) August 10, 2026

La confesión no pasó inadvertida y provocó una fuerte reacción entre los usuarios de las redes sociales. Muchos cuestionaron la decisión de cambiar de equipo y consideraron que se trataba de una actitud antideportiva. El tema también generó debate entre los integrantes de ESPN, aunque una parte de esa conversación terminó escuchándose cuando aparentemente ya creían estar fuera del aire.

En ese contexto, Paoloski expresó en Buen Día Espn: " Varsky es un pelotudo, le tengo aprecio, pero es un pelotudo ".

💣🔥"VARSKY ES PELOTUDO, Mirá qué le tengo aprecio pero es pelotudo. Se gana la antipatía" - En Buen Día ESPN dejaron el micrófono abierto tras el corte y Germán Paoloski apuntó contra el comentarista por decir que no había penal para Riverpic.twitter.com/83sWFpjxFK https://t.co/uP0hRi53uF — PaseClave (@paseclave__) August 10, 2026

El comentario quedó registrado debido a que los micrófonos permanecieron abiertos y, poco después, distintos usuarios comenzaron a compartir clips del momento en las redes sociales. Hasta el momento, ni Germán Paoloski ni Juan Pablo Varsky se quejó públicamente ni brindó una aclaración sobre lo sucedido.