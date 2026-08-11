Vergüenza ajena: Germán Paoloski destrozó a Juan Pablo Varsky sin saber que tenía el micrófono abierto

11 Agosto de 2026 12:29
Un insólito descuido durante una transmisión de ESPN terminó exponiendo una conversación que no estaba destinada a salir al aire. La producción se olvidó de cerrar los micrófonos cuando el programa y Germán Paoloski disparó una durísima opinión sobre su colega Juan Pablo Varsky.
La situación se produjo en medio de la polémica que se generó alrededor de Varsky luego de que revelara públicamente que durante su infancia fue hincha de River, pero que a los 10 años decidió cambiarse a Boca.
Al recordar el episodio que marcó aquella decisión, el comentarista contó: "El viernes 10 de abril Boca le gana 3-0 a River, la pasé muy mal ese día, obviamente lloré, me gritaron los goles en la cara, los dos de Brindisi y el de Diego. Pasaron dos o tres semanas y le dije a mi viejo, a mis diez años: 'Bueno, me hago de Boca'".
A continuación, el periodista defendió la posibilidad de cambiar de equipo y utilizó su propia experiencia familiar para argumentar su posición. En ese sentido, explicó: "Yo no estoy de acuerdo con esto de que no te podés cambiar de club, lo viví en carne propia y lo vivo con mi hijo, que es de River. Yo fui hincha de River. Y es una historia muy linda".
La confesión no pasó inadvertida y provocó una fuerte reacción entre los usuarios de las redes sociales. Muchos cuestionaron la decisión de cambiar de equipo y consideraron que se trataba de una actitud antideportiva. El tema también generó debate entre los integrantes de ESPN, aunque una parte de esa conversación terminó escuchándose cuando aparentemente ya creían estar fuera del aire.
En ese contexto, Paoloski expresó en Buen Día Espn: "Varsky es un pelotudo, le tengo aprecio, pero es un pelotudo".
El comentario quedó registrado debido a que los micrófonos permanecieron abiertos y, poco después, distintos usuarios comenzaron a compartir clips del momento en las redes sociales. Hasta el momento, ni Germán Paoloski ni Juan Pablo Varsky se quejó públicamente ni brindó una aclaración sobre lo sucedido.