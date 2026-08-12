Demoras en el juicio contra Aníbal Lotocki por homicidio: qué pasó y por qué no pudo comenzar

Aníbal Lotocki vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Este miércoles comienza un nuevo juicio oral contra el ex cirujano, esta vez por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció luego de someterse a una extensa cirugía estética en abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En esta oportunidad, Lotocki está acusado por el homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética, además de las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a distintos procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

Aníbal Lotocki preso

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá como uno de sus puntos centrales determinar cuál fue la responsabilidad del ex cirujano durante la intervención y en las posteriores complicaciones que terminaron con la muerte de Zárate.

Lotocki llega a este nuevo proceso mientras cumple una condena de ocho años de prisión por estafa y lesiones graves en perjuicio de Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Sin embargo, el caso Zárate no será el único que estará bajo análisis durante el juicio. El médico también deberá responder por las presuntas lesiones gravísimas sufridas por otras cinco mujeres después de diferentes procedimientos realizados entre 2009 y 2021.

Aníbal Lotocki se enfrenta a un nuevo juicio

En Desayuno Americano, Mauro Szeta aportó uno de los datos más fuertes sobre lo que habría ocurrido durante la intervención de Zárate. Según explicó el periodista, Lotocki "en el medio de la operación lo dejó solo al paciente y se fue a atender una videollamada de zoom".

Desde el programa de América enviaron un móvil hasta el Tribunal para seguir el comienzo del juicio. Sin embargo, la audiencia no pudo arrancar a las 9, tal como estaba previsto, debido a una situación vinculada con otro de los imputados en la causa: "El imputado, cirujano plástico, Polaski que está imputado está en Colombia y tiene que declarar vía zoom", contó el cronista desde el lugar.

Luego explicó el inconveniente que demoraba el inicio de la audiencia: "Ayer se conectó para comprobar que tenía conexión pero hoy ya es otro día y está esperando el Tribunal para ver si se puede conectar".

El juicio de Aníbal Lotocki tuvo demora

La situación cobró todavía mayor relevancia debido a que Colombia atraviesa momentos de conmoción tras el terremoto de magnitud 7,4, un contexto que podría generar inconvenientes en la conexión necesaria para participar de la audiencia de manera virtual.

En medio de la cobertura del juicio, Pamela David mostró los audios correspondientes a la noche en la que Zárate murió en la clínica de Lotocki. Se trata de registros del momento en el que el médico llamó a la Policía después de lo ocurrido con el paciente.

Junto con los archivos de audio, el programa también exhibió fotografías de Lotocki dentro de la clínica, material que volvió a poner bajo la lupa lo sucedido durante aquellas horas y que ahora forma parte de un nuevo capítulo judicial para el ex cirujano.

De esta manera, Lotocki enfrenta otro proceso mientras permanece detenido por una condena anterior. Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 el encargado de analizar las pruebas y testimonios para determinar su responsabilidad en la muerte de Rodolfo Christian Zárate y en las lesiones atribuidas a otros procedimientos realizados durante más de una década.