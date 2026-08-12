Le debe a Marcos Galperín en Mercado Pago y denuncia: "Me extorsiona y ejerce violencia psicológica"

Mercado Pago convirtió el crédito digital en una salida rápida para miles de trabajadores que no llegan a fin de mes. El problema aparece después: intereses exorbitantes, cuotas que se vuelven impagables y una deuda que crece mientras los ingresos permanecen congelados. En ese contexto, el diputado Gabriel Solano denunció penalmente a la empresa de Marcos Galperín por el presunto delito de usura.

La morosidad de la billetera virtual pasó del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026. El salto se produjo en medio de una crisis generalizada de la capacidad de pago: según el último informe del Banco Central, la mora en los créditos a hogares pasó del 2,67% al 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

Mercado Pago

El deterioro es todavía mayor entre las entidades no bancarias, donde la morosidad se acercó al 25% a comienzos de 2026. Mercado Pago quedó en un punto intermedio, pero su crecimiento expone una realidad cada vez más extendida: trabajadores que no acceden a un banco y terminan recurriendo a una aplicación para comprar alimentos, pagar servicios o reponer un electrodoméstico.

En diálogo con BigBang , Solano explicó por qué decidió llevar el caso a la Justicia: "La situación ha llegado a un nivel inaceptable, tanto por las familias que están siendo afectadas por esta situación, que cada vez son más: en 18 meses se quintuplicó las personas que están en mora. Es un salto enorme, estamos hablando de casi cinco millones de personas".

Mi denuncia contra Mercado Libre por usura (art 175 bis del Código Penal) cayó en el juzgado Criminal y Correccional 53 a cargo del juez Francisco Carlos Aponte. La fiscalía que interviene es la N* 60. https://t.co/JVLeIGIubh — Gabriel Solano (@Solanopo) August 12, 2026

El diputado cuestionó el discurso oficial que responsabiliza a quienes se endeudan: "Escuchamos al presidente Javier Milei y al Ministro de Economía Luis Caputo decir que esto se debe a una actitud irresponsable, pero las personas siempre son las mismas", dijo y explicó: "Por un lado la situación social y por otro la las tasas de interés absolutamente usureras que se están cobrando". Aunque aclaró que el problema alcanza a todo el sistema financiero, apuntó especialmente a Mercado Pago porque "cuando uno analiza la situación de mora y las billeteras virtuales la cuestión es todavía más grave que el sistema financiero tradicional".

Según Solano, los sectores de menores ingresos son quienes más recurren a estas plataformas porque quedaron afuera del circuito bancario: "Y es ahí donde apelan en general los sectores sociales de menos recursos, porque no acceden al al sistema financiero tradicional, me refiero a los bancos y terminan tomando préstamos en billeteras virtuales a casas que son absolutamente usureras, desmedidas y que constituya, a nuestro entender un delito", sostuvo.

La presentación tramita ante el Juzgado Correccional N° 53, a cargo de Francisco Carlos Ponte. El diputado pidió que se investigue la política de tasas, la cantidad de usuarios afectados y la eventual responsabilidad de quienes definieron las condiciones de los créditos.

Solano fundamentó la denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal: "Ahí dice exactamente ese artículo que constituye ese delito cuando alguien se aprovecha de 'una necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona para sacar ventajas pecuniarias, evidentemente desproporcionadas con su prestación'. Y este es es el caso", explicó.

Ejemplo del endeudamiento de una trabajadora argentina con Mecado Pago

El legislador puso el foco en el costo financiero total efectivo anual: "Cuando uno ve el costo financiero -que cobra lo que se llama costo financiero total efectivo anual que finalmente lo que se termina pagando- en el máximo de Mercado Pago llega a 1375%; la presentación equivale a 48 veces la tasa activa del Banco Nación", afirmó.

En la denuncia, Solano resumió: " Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario . Estamos hablando de tasas que llegan a más de 1.300% de costo financiero total anual, mientras el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%".

Marcos Galperín

Y agregó: "No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura , que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa". Para el diputado, la aplicación convirtió el endeudamiento en un sistema automatizado y permanente: "La particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente".

Solano describió el impacto de estas deudas en los barrios: "La situación es desesperante. Después de cobrar el salario a los pocos días prácticamente no queda nada porque entre el pago de un lado de los servicios, el pago de quien tiene que alquilar la situación todavía es más insoportable, el pago de las deudas al día 5, al día 10 prácticamente ya no quedan ingresos para poder vivir el resto del mes".

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei

El problema se vuelve todavía más grave cuando el crédito se usa para resolver necesidades básicas: "No es un endeudamiento positivo como tomar crédito hipotecario para comprarme una casa. Pero electrodomésticos incluso: pasa que si a uno se le quema la heladera, hoy es una tragedia", relató y agregó: "Si uno va a Mercado Libre y quiere comprar una heladera, te ofrece una financiación del 800%. Uno espera permanentemente que no le ocurra nada porque si no es muy difícil poder reponerlo y uno no puede vivir sin una heladera, sin una cocina".

Lorena: "Te hacen una suerte de violencia psicológica"

Lorena tiene tres hijas y debió recurrir a Mercado Pago para afrontar gastos cotidianos. En diálogo con BigBang , relató el impacto que tuvo el sistema de créditos sobre su vida familiar: "Fueron momentos bastante difíciles los que tuvimos que atravesar porque Mercado Pago lo que hace es te intima y utiliza tus contactos para avisarle a tus contactos que vos tenés una deuda con ellos". La trabajadora explicó que los intereses se vuelven inalcanzables: "Los intereses son altísimos: de 50.000 pesos que te presta te casi casi 100.000 pesos te cobran después de intereses".

Las tasas de Mercado Pago son completamente extorsivas

También denunció presiones y cambios arbitrarios en la línea de crédito: "La realidad es que también te hace una suerte de violencia psicológica porque empiezan a mandarte mensajes del tipo, 'Mirá que no se no si no pagas suspendemos tu línea de crédito'". Lorena contó que, aún pagando en tiempo y forma, la empresa puede modificar las condiciones de manera unilateral: "De manera arbitraria, vos venís pagando bien y de repente contás con esa platita para comprar algo en el súper y de repente te llega un mensaje de 'tu línea fue suspendida de manera completa y no tenés ninguna manera de recuperarla nosotros iremos evaluando tu caso' y a lo mejor al mes que viene te lo vuelven a habilitar con un monto eh inferior".

Además, explicó que inicialmente le ofrecían créditos mayores, pero que después de una dificultad puntual la línea se redujo y quedó condicionada: "Al principio me empezaron prestando 100.000 pesos, yo fui pagando regularmente hasta que en un momento se me complicó y dejé de pagar, un mes nada más dejé pagar y después volví una vez que pude recuperarme, pagué la totalidad de la deuda, me suspendieron completamente la línea de crédito y después a los 2 meses retomaron de nuevo la cuestión de prestarme plata, pero ya 50.000 pesos nada más".

Marcos Galperín y Javier Milei

Y agregó: "A veces ni siquiera puedes utilizar esos 50.000 pesos para algo específico, por ejemplo, para pagar algún impuesto, sino que te obliga a utilizarlo de la manera que ellos quieren . Para comprar algo en Mercado Libre en específicamente tres cuotas. Tiene como varias arbitrariedades raras".

El negocio de Galperín y los beneficios del Estado

Solano también cuestionó los beneficios fiscales que recibe el grupo empresario: "Yo veía justamente que en el primer semestre Galperín tuvo un beneficio de 45 millones de dólares, beneficios fiscales porque por la ley de conocimiento se reduce el pago de impuestos a ganancias", afirmó.

El diputado sostuvo que la empresa aprovecha beneficios vinculados a su radicación: "Si vos entras a la oficina de Mercado Pago tiene sede en Caseros, ¿Y por qué se pone que no se ponen Caseros? Porque este es el distrito de conocimiento de la ciudad de Buenos Aires, que ahí se le reduce se le reduce el impuesto como ingreso bruto y otros como el impuesto inmobiliario". Para Solano, el contraste es evidente: "Entonces, esto es un fraude. Es un fraude en toda la línea. Y el fraude que se le cobra a las personas es brutal".

Oficinas de Mercado Libre en Caseros

El legislador también cuestionó la diferencia entre lo que la empresa paga por captar dinero y lo que cobra cuando presta: "Lo que se llama el sprit bancario llega hasta ocho veces. O sea, eso es un fraude, es una usura, por eso digo que acá constituye un delito", explicó y concluyó: "Porque ni siquiera está fondeando esta tarea de prestamista usurero con plata propia. Agarra la plata de la gente y le paga 17% anual y después te puede llegar a cobrar lo que se llama la tasa pura, que llega a 140".

La denuncia deberá determinar si las tasas, las condiciones de los contratos y el aprovechamiento de la necesidad económica configuran el delito de usura: "La ausencia de regulación específica no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal", sostuvo Solano.

Javier Milei y Marcos Galperín