Tini sobre las duras críticas que recibió en estos años: "Toqué fondo muchas veces"

Tini Stoessel estuvo en boca de todos semas atrás, cuando a través de sus redes sociales mostró que se cortó su pelo largo que tenía. En aquella postal, se podía ver a la cantante con el rostro totalmente perdido afrontando la realidad de toda la tristeza que la envolvió durante es último tiempo. La publicación generó todo tipo de comentarios y si bien varios de sus fanáticos se mostraron preocupados por la salud de su ídola, hubo otros que lanzaron dardos venenosos y opinaron acerca de su vida personal dando a entender que siendo una mujer hiper famosa, con poderío económico, "no puede" tener problemas que la lleven a la depresión.

Tini lanzará su nuevo disco el 11 de abril.

Incluso, un usuario de "X" llamado "babyrancia" atacó sin ningún tipo de compasión ni compresión a la artista, lo que generó la contundente respuesta de Tini. "Contame, ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?", fueron las hirientes palabras del internauta que desataron la inmediata reacción de la actriz: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones".

Tini le respondió con unas sentidas palabras que causaron conmoción porque en tan sólo un párrafo, describió lo mal que la pasó durante casi un año por la cantidad de comentarios negativos y sin sentido que recibió durante tanto tiempo. "Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces". Lo cierto es que después de esto, aquel usuario que había escrito ese tweet decidió eliminarlo y poner en modo "privado" su cuenta.

El mensaje de Alejandro Stoessel

Fue en medio de este contexto que Alejandro Stoessel le dedicó a su hija un sentido mensaje vinculado a las furiosas críticas que Tini comenzó a recibir en torno al álbum que lanzará próximamente y que bautizó como "Un mechón de pelo". "¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato", manifestó el productor en las redes sociales con el objetivo de apoyar y defender a su hija.

Y continuó: "Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad". A partir del mensaje de Stoessel, en LAM -ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- abordaron el tema y advirtieron de que Tini "no está comerciando con la salud mental" con el lanzamiento del disco que saldrá el 11 de abril.

Fue Yanina Latorre, panelista del programa, quien reveló que intercambió algunos mensajes con la cantante y detalló que ella "está contando como hacen todas las artistas, en su caso particular lo que le pasó el año pasado". "Estoy bien amor, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron", respondió Tini ante la consulta de Yanina.

Además, la artista sostuvo: "Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor". En ese sentido, la esposa de Diego Latorre explicó que en la última conversación que había mantenido con Tini, allá por enero o febrero, la cantante le contó lo que iba a cantar y el álbum que estaba preparando. "Cada tema es contando lo que sufrió o padeció. A ella se le han metido con su cuerpo, con el ombligo, los pies, todo", remarcó Yanina.

Tini cruzó a un usuario en Twitter que la juzgó por su presente.

Y sentenció: "Creo que es una chica que trabaja desde muy chica y el año pasado ella explotó. Tini nunca habló de su vida privada, nunca habló de sus problemas. Nunca le gustó exponer más allá ni explicar más allá, porque seguramente si algún día ella habla, muestra y cuenta cosas que yo sé y Ángel también, la gente va a pensar muy diferentes respecto a algunas cosas, pero no nos corresponde a nosotros contarlo".