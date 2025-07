Misteriosa e inexplicable muerte del cuidador de la diabólica muñeca Annabelle: quién era Dan Rivera

Gettysburg, Pensilvania, conocida por su historia marcada por la Guerra Civil, se convirtió el pasado domingo 13 de julio en el escenario de un misterio que parece haber salido de las páginas de un libro de terror. Dan Rivera, investigador principal de la organización New England Society for Psychical Research (NESPR) y cuidador de la infame muñeca poseída Annabelle, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel.

Rivera, de 54 años, estaba en Gettysburg de gira con Devils on the Run, una exposición itinerante que recorre Estados Unidos mostrando objetos emblemáticos del universo paranormal. Entre ellos, la muñeca Annabelle, portadora de una entidad demoníaca que aterroriza a generaciones desde que fue investigada por Ed y Lorraine Warren en los años 70.

Dan Rivera era el cuidador de Annabelle

El cuerpo de Rivera fue descubierto en su habitación sin signos evidentes de violencia. Según aportaron las autoridades médicas, intentaron reanimarlo, pero no hubo caso. Aunque las autoridades policiales señalan que no hay indicios de actividad criminal, la causa de muerte permanece indeterminada y los resultados de la autopsia podrían tardar meses en esclarecer el misterio. Lo más perturbador, según fuentes cercanas al caso, es que Annabelle no se encontraba en la habitación de Rivera, pero sí estaba presente en el hotel, guardada dentro de una camioneta estacionada en el lugar.

Annabelle no es una muñeca cualquiera. Su historia se remonta a 1968, cuando una estudiante de enfermería la recibió como regalo. Pronto empezaron a suceder fenómenos inexplicables: movimientos aparentemente autónomos, mensajes escritos en papel que no existía en la casa y una presencia inquietante que parecía observar desde las sombras.

Es en ese contexto en el que la jóven recurrió a una médium, quien aseguró que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle. Sin embargo, los Warren desmintieron esta teoría y concluyeron que lo que habitaba dentro de la muñeca era algo mucho más oscuro: una entidad demoníaca.

Desde entonces, Annabelle era custodiada por la NESPR y mantenida bajo estrictas medidas de seguridad. En el Warren Occult Museum, donde solía estar almacenada antes del cierre del lugar, se le asignó una vitrina especialmente bendecida para contener su influencia maligna. Sin embargo, cada vez que la muñeca es trasladada para exposiciones o eventos, los rumores sobre accidentes y sucesos inexplicables no tardan en llegar.

Un legado maldito

Dan Rivera dedicó gran parte de su vida al estudio y manejo de objetos paranormales. Su participación en la serie 28 días Paranormales de Netflix y sus rituales basados en las prácticas de santería le dieron fama entre los círculos del misterio y lo convirtieron en una figura respetada.

Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que su relación con Annabelle era diferente. Rivera era consciente del peligro que representaba la muñeca y tomaba precauciones extremas para evitar cualquier contacto directo con ella.

El día de su muerte marcaba el final del evento en Gettysburg, un recorrido que había agotado las entradas y atraído a miles personas. Según testigos, Rivera parecía estar en buen estado durante las actividades del día anterior. Sin embargo, algo cambió esa noche. La NESPR emitió un comunicado lamentando la pérdida de Rivera: "Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y en advertir sobre los peligros del mundo inexplicable. Su legado vivirá como un recordatorio de que lo desconocido debe tratarse con respeto y cautela", expresaron con tristeza.

El escenario donde ocurrió la tragedia de la muerte de Dan Rivera tampoco es casualidad. Gettysburg es famosa por ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos por las cientos de miles de vidas perdidas durante la guerra. Muchos aseguran que las energías que quedaron atrapadas allí atraen fenómenos paranormales y amplifican las manifestaciones espirituales.