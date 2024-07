Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y un reencuentro a puro baile y mimos: "Se fueron juntos a escondidas"

El sábado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en marido y mujer, en lo que fue sin lugar a dudas ¡la boda del año!. Con un total de 340 invitados, en El Dok Haras de Exaltación de la Cruz, ubicado en provincia de Buenos Aires, y con algunas grandes ausencias, los jóvenes fueron los protagonistas de la velada. Una vez dieron el "sí", la pareja se subió a un auto de color negro manejado por Claudia Villafañe, saludó a la prensa que se encontraba cubriendo el evento y sin omitir palabras, mostraron los anillos y se dieron un beso ante las cámaras. Luego de las fotos, rápidamente regresaron al salón, donde esperaban sus familiares y amigos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya son marido y mujer

Poco se pudo ver de la ceremonia, y es que la actriz y el futbolista prohibieron el uso de celulares mientras daban el "sí, quiero". Además, durante la fiesta solo podían hacer uso de sus aparatos tecnológicos afuera del salón. Fue así, que muy pocos detalles se filtraron. La mayor especulación de la noche estuvo puesta en el reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La cantante se encontraba fuera del país grabando una serie y regresó pocas horas antes de la boda. Por su parte, el futbolista ya se encontraba en el país, disfrutando unos días con su gente luego de la gran victoria de La Scaloneta en la Copa América.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se rencontraron

La Triple T estuvo rodeada de sus amigos, mientras que el centrocampista pasaba la noche con los jugadores de la Selección Argentina. Las miradas no faltaron, y todo indica que donde hubo fuegos, cenizas quedan. "¿Pasaron la noche juntos?", fue la pregunta del millón.

Marcia Frisciotti, más conocida como Goppsipeame, fue la encargada de revelar el misterio. La periodista se encuentra en sus vacaciones por el Caribe, pero estuvo atenta a lo que sucedía en el casamiento: "Me cuentan que Tini se puso a bailar con las mujeres de los futbolistas, apareció De Paul y la saco a bailar, baile acaramelado, cabeza con cabeza, pero sin chape a la vista de todos", comenzó su relato a través de historias de Instagram.

Gossipeame manda al frente a la ex pareja

La ex parejita se niega a mostrarse juntos en público. Sin embargo, la influencer gritó a los cuatro vientos el método que utilizaron para escapar del casamiento: "Me cuentan que ella se puso un buzo grande con capucha y que se fueron juntos, pero a escondidas, en el auto de él, así como quien no quiere la cosa", culminó. Ni Tini Stoessel ni De Paul compartieron imágenes, en sus respectivas redes sociales, de lo que fue aquella noche.