Todo lo que hay que saber de "Gran House", la versión tucumana de GH "hecha a pulmón" que nació en un café

Mariano Villafuerte fue nacido y criado en Las Talitas, un departamento que queda a casi seis kilómetros de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán. Hace muy pocas semanas, se volvió uno de los productores más "famosos" del momento gracias a la primera emisión de "Gran House", la versión tucumana de Gran Hermano. Se trata de un contenido digital que hace humor con artistas locales y parodia a la gran producción de Telefe. Hace 15 años que Mariano se dedica a la comunicación, además de ser productor, es locutor y cantante. En Las Talitas conduce su propio programa de radio "Relámpago Musical", abocado a la movida tropical tucumana.

Mariano Villafuerte

Con voz calmada y tono resuelto, el productor de Gran House charló con BigBang para contar el por qué y el cómo se realiza la producción tucumana de la casa más famosa del país que, según contó "está hecha a pulmón". Ahora, con Gran House Tucumán en las redes y en los medios de comunicación locales y nacionales, Villafuerte tiene un gran desafío por delante: hacer crecer el producto para que cada vez llegue a más personas.

Gran House Tucumán

El humor, salva y, en medio de una contexto enrevesado, el contenido que muestra la 'tucumaneidad' a flor de piel, busca crecer y expandirse. Mariano contó que tiene varias propuestas de canales locales para reproducir el contenido de manera más formal -actualmente solo sale por las plataformas digitales- pero todavía no hay nada decidido: hay que charlar y negociar.

Hasta el momento, Marta Najar, intendenta de Las Talitas no se ha acercado a la producción de Gran House Tucumán pero Mariano no duda que así será. Dijo no tener problemas en apoyarse en los recursos del Estado para hacer crecer su producción que tiene como finalidad visibilizar y dar trabajo a los influencers y artistas que eligió para el reality show más bizarro y desenfrenado que existe en la televisión argentina.

¿Cómo nació la idea de parodiar a Gran Hermano de Telefe?

- Esta idea nació porque los artistas aquí no contamos con la posibilidad de poder difundir nuestra música y nos dimos cuenta lo difícil que era poder llegar a los medios; teníamos la inquietud de hacer algo para que cada artista tenga la posibilidad de viralizarse. Así nació el proyecto de hacer esta parodia del Gran House, porque muchos de los participantes en algún momento anhelaron entrar al reality show nacional.

Esto nació en un café con Diego Frías, mi amigo y mentor de todo esto que me dijo 'tratemos de hacer algo bizarro para tratar de generar que la gente interactúe con nosotros ya sea bien o mal'. Entonces los personajes que tenemos nosotros, les gusta hacer reír a la gente y también están preparados para que se rían de ellos. Son 10 amigos influencers, youtubers y personajes conocidos aquí en Tucumán, pero después hicimos un casting de vecinos de personas de a pie para que entren al reality.

El formato es para mostrar la vida cotidiana del tucumano, aquí le llamamos la 'tucumanaidad'. Porque la gente se ríe de la manera que tenemos de hablar, entonces era aprovechar eso para que a nivel nacional la gente conozca un poco sobre la cultura, la tradición y el léxico que manejamos en el Jardín de la República.

¿Cómo es la 'cocina' de Gran House Tucumán? ¿Cuántos participan en el proyecto?

- En la inauguración arrancamos con unos vecinos que nos brindaron su vehículo para poder trasladar a los a los participantes, colaboración de onda de los vecinos. Después hay una sola cámara profesional y los demás videos son grabados con dispositivos móviles de cada uno de nosotros. Somos cinco las personas que estamos en el sector de filmaciones y hay un amigo que se dedica a la parte de la edición que se llama Sergio Vera, él es el editor.

En las escenas, van a encontrar algunos elementos que van a generar críticas, pero lo hacemos a propósito. Por ejemplo, los chicos se abanican con la almohada, con una tapa de un tupper, porque está haciendo calor aquí realmente en Tucumán. El edificio donde se graba, el hostel antes era una escuela.

Fue a propósito todo eso el tema de las cuchetas, queríamos que parezca el Penal de Villa Urquiza. Por eso no enfocamos los aires acondicionados, pero sí los ventiladores antiguos, el horno de barro, una parrilla vieja para generar esa parte bizarra.

Él o la ganadora de Gran House Tucumán, ¿se lleva un premio en efectivo?

- Hay un premio en efectivo. El reality show va a durar tres meses y el premio monetario lo vamos a dar a conocer el mes próximo. Ya está firmado un convenio de común acuerdo entre los participantes y la producción.

¿Hay propuestas del Gobierno tucumano para apoyar la producción?

- En lo absoluto de momento. Pero estoy seguro de que nos van a estar llamando, tengo buena comunicación con ellos (familia de Marta Najar, intendenta de Las Talitas). Ellos seguramente nos van a llamar porque apoyan a la cultura, al arte, al talento, al deporte y yo creo que no va a faltar la oportunidad de que nos puedan llamar; estamos dispuestos a charlar.

¿Hubo llamadita de Telefe para decirles que los están plagiando?

La gente de Cuarzo lo está tomando realmente como lo que es. Una parodia, humor, mostrar la vida cotidiana de los tucumanos, ese es el sentido de este proyecto no queremos hacer plagio absolutamente de nada.

El formato es totalmente diferente, mostrar lo autóctono que tenemos en la provincia y darle la posibilidad a los chicos de que el día de mañana puedan conseguir trabajo, que esa es la finalidad de este proyecto, porque es todo pulmón.

El hostel nos prestan, fue a modo de canje. Porque ahora se viralizó lo del hostel, aparece en Google, se posicionó y ya tiene estrellas. Entonces, la gente propietaria de Hostel va a ser una inversión para remodelar algunas de las habitaciones, porque al ser un contenido que se viralizó a nivel nacional e internacional hay gente que ya está diciendo 'che, quiero conocer Tucumán', entonces ellos tienen que prepararse para estar a la altura de esa circunstancia.

Gran House Tucumán fue furor ¿Cuál fue la reacción que más te sorprendió?

- El hecho de haber llegado a lo que muchos anhelamos en algún momento: formar parte de un reality show y no tan solo el contenido de GH, porque la mayoría queremos mostrarnos en cámara, queremos salir en los medios de comunicación y que nos estén llamando de todos lados, jamás lo imaginamos.

¿Quiénes son los jugadores más picantes de la temporada?

- No quiero dar nombres. Todos tienen su personalidad fuerte, hay algunas personas que tienen una personalidad más intro, pero que seguramente en el correr de juego van a demostrar una estrategia que va a sorprender.

Gabrielito Ovejero se muestra tal cual es el personaje que muestra a través de TikTok o en Instagram, tiene esa misma personalidad fuerte. Él quiere estar llevando lo que van a hacer los chicos, lo que no van a hacer los chicos.

Miranda es la única mujer que sube contenido silbando a las redes. Ella también tiene una personalidad bastante fuerte y se muestra tal cual es como tucumana, sin filtro y eso hace que choque con los demás participantes. De hecho fue la primera en tener un roce con un participante el día de la primera edición chocaron en el partido de fútbol y fue bastante picante esa escena.

¿Hay historias de cuernos y separaciones polémicas?

- Hay historias de amor y de desamor, y este va a tener un sentido diferente a cualquier reality, porque los chicos entran y salen de las instalaciones del hostel, entonces ellos tienen su pareja y están viendo todo el contenido.

Ya hubo una ruptura de un noviazgo de una una de las participantes que cuando salió de uno de los rodajes, al novio no le gustó y ella tomó la decisión de separarse.

¿Tienen propuestas de canales locales para llevar el contenido más alto?

- Todavía no, pero ya hay cinco cinco canales de aire y locales que nos hicieron una propuesta. De hecho un canal provincial, quiere debutar con el streaming con el formato de este reality show tenemos que sentarnos a charlar. No, no vamos a dar el nombre todavía si es un canal local.