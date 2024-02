"Es desubicada y maleducada": Agostina volvió a la casa, liquidó a Furia y apuntó contra el público

Luego de la abrupta salida que tuvo Agostina Spinelli de Gran Hermano, tras atender el teléfono rojo y quedar supuestamente "eliminada", la policía volvió a la casa más famosa del país tras ver 24 horas a sus hermanitos y hermanitas desde el SUM. Antes, los atendió uno por uno y no se guardó nada. Aunque también se enfrentó al público por sostener a Juliana "Furia" Scaglione. "Que vengan a gritar lo que quieran, me chupa un huevo", disparó.

"Los vi hablando de mí. Los vi cómo dormían chicos. Lo que me pasó fue lo más de lo más. De acá me fui re mal, temblando como una hoja, me agarran afuera, me tapan afuera tipo secuestro, me dijeron caminá, llego a un lugar, me dicen 'sentate, tranquila'. Yo seguía llorando, me angustiaba haber terminado esto de esa forma, no porque me sacó la gente, sino por un llamado, era horrible", relató Spinelli ante la mirada incrédula de muchos de sus compañeros.

"Es increíble lo que me pasó. Me dejaron ver y escuchar todo lo que hablaban. El mejor día, se los juro por Dios. No me daba más la panza para seguir comiendo. Caramelos, alfajores, chocolate, helados, picada, jamón y queso, donde veía había comida. Absolutamente todo, era un hotel ocho estrellas. Me bañé, me dieron perfume", contó Agostina.

La policía les confesó a los otros participantes que nunca había pasado un día "tan increíble" en su vida. "Comí, me esperaron con picada, rogel. Me preguntaron, ¿qué elegís, 24 horas películas, o ver a tus compañeros? Escuché todas las conversaciones, ojo", añadió, con la intención de intrigar a sus compañeros.

En un momento repartió algunos elogios y bromas con críticas. A Lisandro "Licha" Navarro le dijo que se veía "potrazo", al igual que a Rosina Luna Beltrán y Zoe Bogach, de quienes aseguró que se veían "increíbles". En cambio, a Emmanuel Vich le lanzó que tenía "un nido de carancho" en el pelo y que debía cortárselo.

Lo más paradójico de todas estas definiciones que brindó es que ella venía de estar encerrada sola y ya allí había hecho un balance de sus compañeros en el que fue bastante despiadada y crítica. "Licha para mí es una persona que tiene un ego súper, pero súper alto", reveló sobre su principal aliado en este momento del juego.

Agostina Spinelli levantó el teléfono rojo y fue "expulsada".

"'El Chino' pienso que es una persona que no tiene confianza en sí mismo. Ella los trató súper mal -Juliana- y no dice nada. Dale, un poquito de dignidad", reveló sobre Martín Ku. A Nicolás Grosman lo calificó como "la nada misma, por ponerle así algo bueno". "Muy lindo chico, pero aburrido. Dale, amigo. 21 años tenés. No la vas a poner en tu vida si seguís así", cuestionó.

Sobre Bautista Mascia también lanzó que era "la nada misma". Lo mismo opinó sobre Facundo "Manzana" Farías, aunque del tucumano agregó que era "falso como él solo" y lo bautizó como "moneda de tres pesos".

De las chicas también hizo un balance. "Virginia (Demo) cansa un poco cuando habla. Es quejosa, es eso lo que tiene", precisó Agostina. "Rosina es una chica súper alegre. A veces se pasa de tan buen humor, que vos decís calmate un poquito", aseveró, mientras que Zoe sólo dijo "ni".

Como era de esperarse, el plato final se lo dejó para su archirival y antes amiga: Furia. "El personaje de GH 2024, según ustedes o según ella. Según ustedes por el tema de la votación, que no la sacan. Una persona egocéntrica, desubicada, maleducada. Una persona mala. Yo quiero que me digan ustedes, que analicen los que realmente siguen el programa, y que me digan en qué le fallé yo", propuso la policía.

"No quiero que avalen sus comportamientos por ser diferente. Sí, ella puede llegar a ser diferente, pero es una persona igual que todos. Tengan en cuenta las veces que habló mal de mí, cuando me votó innecesariamente. ¿Por qué me votaste si vos jugabas conmigo? Porque sos garca", aseguró Spinelli.

"Es una mina de mierda. Por eso está sola. Por eso no tiene amigas. Por eso de cinco hermanos que son se habla con una sola. Podés tener problemas con uno, con dos ponele, en 22 personas. ¿Con cinco? Pero no con toda la casa. Ah, y no me vengan a gritar 'Agostina traicionera'. Me chupa un huevo", rechazó Agos.

Agostina Spinelli y Furia se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

Este encono con el público, nunca recomendado en un reality donde aparentemente define con la votación el resultado del juego, tuvo otro monólogo una vez que volvió a la casa. Mientras hablaba con Martín, Rosina y Zoe en el patio, afirmó que no le importaba lo que le griten desde afuera.

"Después de esto que pasé no le tengo miedo a que nominen, a irme, a nada. Así. O sea, le dije a la gente mismo: 'me chupa un huevo lo que griten'. Yo sé bien lo que soy. Se quiere enojar la gente afuera que se enojen. Me quiere seguir apoyando, que me apoye. Esto me cambió. Antes tenía como mucho respeto de hablarle a la gente. Ya no", insistió Agostina.