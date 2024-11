"Me da mucho rechazo": Tamara Báez explotó y acusó a L-Gante de "usar" a su hija para acercarse a Wanda

La foto del último fin de semana entre Wanda Nara, L-Gante y la hija de él, Jamaica, desató una ola de reacciones respecto a la actitud de exponer a la menor a lo que su madre consideró un juego mediático entre la empresaria y el cantante. Es que, luego de que se viralicen las imágenes entre los tres, Tamara Báez, progenitora de la niña, puso el grito en el cielo en relación a la situación. Además, los rumores acerca de que habría intenciones de avanzar en un verdadero noviazgo entre ambos.

"No usen a mi hija si son puro show", cuestionó Báez en sus redes sociales. "Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven", agregó. Por otro lado, tuvo palabras para ambos adultos. "Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos", sostuvo sobre Wanda. "De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo", soltó. "Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años", completó.

Las polémicas historias de Wanda Nara y L-Gante, con la hija de él y Tamara Báez en el medio.

El aparentemente inevitable enojo por parte de la ex pareja de L-Gante, quien se levantaba a la madrugada para fritar milanesas y venderlas con el fin de que él pueda soñar con su carrera artística, tiene su origen en una separación que fue hace años, pero que se dio producto de las infidelidades públicas del cantante de General Rodríguez. Aunque cuando se lo vinculó con Nara ya estaban separados, todo era muy reciente.

A su vez, Elián Valenzuela, como realmente se llama el cantante, aprovechó un comentario de una fanática para dar su punto de vista. "La mamá sí puede sacarse fotos con la nena y su nueva pareja, pero el papá no", comparó el comentario en la publicación de él. "Tengo fe de que ya no pase eso", contestó el creador de la cumbia 420.

L-Gante se animó a responder con ironía un comentario de una fanática, tras la polémica por la foto de Wanda y Jamaica.

Por otro lado, según reveló Pochi, la periodista detrás del perfil de Instagram Gossipeame, el amor entre ambos estaría para dar un nuevo salto. "Les conté que ella está con ganas de avanzar en esta relación que tiene idas y vueltas. L-Gante lo que no querría es que después aterrice Mauro y clave la foto del mate con Wanda y el salchicha de fondo", precisó.

El fantasma de Mauro Icardi es un hecho para Valenzuela, luego de que tras las primeras versiones de romances entre ambos, este realizara publicaciones de reconciliación y comentarios despectivos respecto al entonces presunto affaire entre la madre de sus dos hijas y el referente musical. "Lo que me cuentan es que a Mauro solo le interesa que Wanda y los hijos se tomen un vuelo y estén lo más lejos posible de L-Gante Keloke", amplió Pochi al respecto.

L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi.

En ese sentido, Wanda no dio muchos detalles sobre el supuesto interés de River Plate para hacerse con los goles de Icardi, quien hoy milita en el Galatasaray de Turquía. "No tengo ni idea. La verdad es que no sé. No llegó ninguna propuesta", reconoció Wanda ante las cámaras de América TV. Allí también profundizó sobre su relación sentimental con el papá de Jamaica.

"La verdad que yo estoy siempre para la gente que quiero, en las buenas y en las malas. Eso fue lo que vieron. Siempre acompaño. Generalmente lo hago desde atrás", consideró Wanda. "Entonces estuve un poco al tanto de todo lo que estaba pasando, pero bueno, después él subió esos videos y se vieron. Pero me gusta estar cuando la gente que quiero me necesita", añadió.