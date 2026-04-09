"Esta ley no tiene perdón": el descargo de Nacha Guevara contra la reforma de la Ley de Glaciares

La aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no solo desató un áspero debate político, sino también una fuerte reacción en el mundo del espectáculo. Entre las voces más duras se destacó la de Nacha Guevara, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un descargo cargado de enojo, advertencias y frases que rápidamente se viralizaron. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 400 mil seguidores, la artista no ocultó su indignación por el resultado de la votación, que terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

El mensaje, directo y sin filtros, apuntó contra quienes acompañaron la iniciativa impulsada por el oficialismo y sus aliados. "Hola, palmeritas. Hoy estoy muy enojada, y quiero decirle algo a los que hoy aprueben la ley de Graciares. Cuando pase el tiempo y estés muriendo de alguna enfermedad terminal, tal vez. Les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano, porque lo que hacen hoy cuando aprueban esta ley no tiene perdón. Miren qué hacen cagadas ustedes, pero esta no tiene perdón", disparó Guevara, en uno de los posteos más contundentes que se conocieron tras la sesión.

De esta manera, la actriz se sumó a una lista de figuras públicas que cuestionaron la reforma, entre ellos Érica Rivas y Ricardo Darín, quienes también manifestaron su preocupación por los cambios en la normativa ambiental. El descargo de Guevara llegó luego de una jornada maratónica en el Congreso, con más de 11 horas de debate y un clima de fuerte confrontación. La reforma, impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques aliados como el PRO y la UCR, redefine los alcances de protección de los glaciares y zonas periglaciares, al tiempo que flexibiliza condiciones para la explotación de recursos.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, La Libertad Avanza aprobó la reforma a la ley de Glaciares

Durante el debate, desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para "armonizar" la normativa y facilitar inversiones. Sin embargo, desde la oposición y sectores científicos se advirtió sobre una posible regresión ambiental y la pérdida de controles nacionales. La votación dejó además un mapa político complejo, con apoyos cruzados y algunas fugas dentro de bloques opositores, lo que terminó inclinando la balanza a favor del proyecto.