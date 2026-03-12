Viale cruzó a Adorni por el uso del avión presidencial: "Si estás combatiendo a la casta, ¿para qué carajo hacés cosas de casta?"

El periodista Jonatan Viale lanzó un duro editorial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Estados Unidos. Durante su programa en Radio Rivadavia, Viale cuestionó el uso del avión oficial para trasladar a familiares y lo comparó con prácticas que el propio oficialismo criticó durante el gobierno de Alberto Fernández. "La pregunta es, si estás combatiendo a la casta, ¿para qué carajo hacés cosas de casta? Subir a tu esposa al avión presidencial para llevarla a Nueva York es una típica conducta de casta", lanzó.

Y explicó: "Simplemente porque el avión presidencial no es un taxi, no es un Uber, simplemente porque el avión presidencial no es para familiares. Fin". El periodista remarcó que las críticas que hoy recibe el Gobierno libertario son similares a las que él mismo realizó en el pasado contra la gestión anterior. "Durante el gobierno de Fernández criticamos el vuelo a Roma con 60 funcionarios de Alberto, con Fabiola, con Cafiero, con Julián Domínguez, con las chicas de ceremonial, con la que hablaba Nicolini, con la peluquera, con la estilista. También criticamos y denunciamos los vuelos de Fabiola a Posadas, con Guada Vázquez a la cabeza", enumeró.

Pero para el conductor, una cosa no quita a la otra: "También criticamos el viaje de la estilista de Fabiola Israel. Y ahora también criticamos que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, suba a la esposa al avión presidencial". En ese sentido, subrayó que el problema no es económico sino simbólico. "¿Se va a caer el país por esto? No. Pero hay que ser y parecer, muchachos. ¿Sabés por qué? Porque el avión presidencial no es para turismo, no es para negocios familiares. Entonces, no hagan lo mismo que criticaban con total razón, no confundan lo público con lo privado", diaparó el hijo de Mauro Viale.

Para Jony, este tipo de episodios afecta la credibilidad del discurso anticasta del oficialismo. "Es simbólico, no sube la inflación por esto, pero son símbolos. No se apropien de los bienes del estado para uso particular, porque si no estarán cayendo en las típicas conductas o manías de los políticos profesionales que ustedes tanto dicen detestar, pero al final se terminan pareciendo mucho". El periodista también aprovechó el editorial para cuestionar la gestión del gobierno libertario, al que acusó de cometer errores propios. "¿Cuál es el problema de este gobierno? Que comete demasiados errores no forzados, demasiados goles en contra", remarcó.

Y sumó: "Un presidente que recomienda Libra por Twitter, ¿no? Un director de discapacidad que admite corrupción en la venta de medicamento, lo deja todo grabado, un estúpido, además de un chorro". Además, mencionó tensiones internas dentro del oficialismo. "Una interna despiadada, porque está en su peor momento, te digo, la interna Karina Santiago, mentira que terminó, esto también es parte de la interna, corren por mi cuenta, se están matando, se cuenta, se están matando, se están matando Karina Milei y Santiago Caputo, eso al gobierno le hace mucho daño", insistió.

Viale concluyó con una crítica irónica sobre la seguidilla de polémicas que rodean al Gobierno: "Por eso siempre digo, nunca subestimen el poder del gobierno para tirarse tiros en el pie. Cuando todo parece que va bien, siempre están ellos hacer pum, tirito en el pie. Alguna vez algún psicólogo, no sé, algún psiquiatra debería explicar la pulsión de muerte de esta gente, se llama pulsión de autodestrucción". Horas más tarde, en su programa televisivo por TN, el periodista redobló las críticas contra Adorni y rechazó el argumento del funcionario de que se trataba de una cuestión personal. "Primero, no es un tema personal, como dice Adorni", aclaró.

Y redobló la apuesta: "El trabajo de un funcionario público es público, y la comitiva que viaja en un avión presidencial es un tema público, primer error". También cuestionó las declaraciones del jefe de Gabinete, quien había afirmado que viajar a Estados Unidos implicaba un esfuerzo importante. "Segundo, deslomarse, ya lo hicieron pelota en las redes. Delomarse es otra cosa, hermano. Delomarse es manejar catorce horas en Uber. Delomar, no no sean tan... Es cosechar caña de azúcar con cuarenta grados en Tucumán, no digan pavadas".

En ese punto, el periodista enumeró las actividades oficiales realizadas durante la gira. "Yo acá tengo las actividades que hicieron en Estados Unidos. JP Morgan, déjense hinchar las pelotas. El escudo de las Américas, Argentina week, no sé cuánto, conferencia en la... Esto no es deslomarse". Viale también puso el foco en la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete para cuestionar la posibilidad de que haya pagado de su bolsillo ciertos gastos. "Acá hay dos problemas, yo acá tengo la declaración jurada de Adorni. Primero, él tiene 6.000 dólares en Estados Unidos y 42.000 dólares, perdón, en ahorro, 50.000 dólares, para resumir", detalló.

Y sentenció: "Si tiene 50.000 dólares, se gastó un quinto, una quinta parte de su plata. 25%. Es llamativo". En ese contexto, planteó que el escenario podría ser incluso más delicado si el viaje hubiese sido financiado por terceros. "Y si lo invitaron, es un problemón. Bueno, por eso. Porque es una posibilidad". Por último, recordó una promesa realizada por el propio presidente Milei al inicio de su gestión: restringir el uso de vuelos privados por parte de funcionarios públicos. "Milei había prometido en el paquete de leyes Anticasta, en 2024, que ningún funcionario público iba a poder viajar en avión privado, salvo para temas de Estado. Yo no sé, tal vez en Punta del Este... No, el carnaval no creo que sea un tema de Estado", concluyó.