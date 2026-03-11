Mauro Icardi quedó en la mira del Galatasaray y todas las miradas apuntan a la China Suárez

Mientras se encuentra en Milán avanzando con los trámites de divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a protagonizar un episodio polémico que rápidamente encendió las redes y los programas de espectáculos. El delantero del Galatasaray fue visto en una fiesta nocturna en la que habría consumido alcohol y protagonizado escenas que generaron todo tipo de especulaciones.

La situación llamó la atención porque ocurre en un momento especialmente delicado para el futbolista, donde el club turco no tiene deseos de renovar su contrato por su bajo rendimiento y todavía no tiene destino donde seguir su carrera.

Desde el Galatasaray están enfurecidos con Icardi y el cumpleaños de la China

Según trascendió, la polémica comenzó luego de que circularan imágenes y comentarios sobre una noche de fiesta en la que Icardi apareció rodeado de gente, bailando y con bebidas alcohólicas en la mano: "Personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas", dijo Juan Etchegoyen.

" Les pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo 'sigue haciendo las cosas mal y no recapacita' esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información", explicó el periodista.

Y además, en cuanto a su situación contractual, Etchegoyen agregó: "Está claro que las cosas entre el futbolista y el Galatasaray no están bien, de hecho no tienen pensado renovarle el contrato".

Otro detalle que habría molestado a los dirigentes turcos fue que al terminar el partido el miércoles, Mauro se cambió antes que el resto del plantel y se retiró porque tenía un vuelo directo a Milán con la China, los hijos de la actriz y amigos.

Mauro Icardi y la China Suárez en el avión anoche después del partido del Galatasaray

Desde el Galatasaray ven a la imagen de la China Suárez como negativa ya que desenfoca del juego a Mauro Icardi. Sumado a que ven una mala alimentación en el futbolista y ahora lo videos de fiesta con alcohol de por medio en la previa de un partido.