Novaresio se quejó en vivo de la falta de presupuesto de América TV: "Pongamos unos pesos"

Un nuevo ida y vuelta entre Luis Novaresio y la señal América TV en la que trabaja se vivió al aire durante este miércoles, cuando una videollamada que tenía con un cronista desde la ciudad israelita de Tel Aviv se vio interrumpida por un cartel que anunciaba que se cortaría por no contar con el servicio premium. El conductor, que ya tuvo otros conflictos con el canal de Daniel Vila, no se aguantó y tiró la crítica en vivo.

"Se nos está acabando el tiempo. Paguemos, chicos. Hagamos un Zoom premium. Pongamos unos pesos", soltó de manera irónica el experimentado periodista. El reclamo, encubierto en un tono jocoso y relajado, expuso una dinámica constante que tiene con el canal. Cabe recordar que Novaresio fue parte de LN+ hasta el año pasado, cuando volvió a América TV tras unos años fuera.

El servicio de videollamadas de Zoom tiene un costo actual en la Argentina de 14,16 dólares. Es el más básico y el que permite que las conversaciones no tengan un límite de horario. Es un hecho que América TV viene de largos conflictos con múltiples despidos incluidos, a partir de la difícil gestión que tuvo como director artístico y gerente de programación Marcelo Tinelli, pero es difícil creer que la situación sea tan grave como para no poder hacerse cargo de ese monto.

Al mismo tiempo, no es la primera vez que Novaresio tiene cruces al aire desde que volvió al canal. Los idas y vueltas con Antonio Laje -otro que volvió de LN+-, con quien realiza un pase todas las mañanas, ya son más que frecuentes, al punto de que llamaron la atención las oportunidades en las que no se hizo el segmento por enojos que se conocieron de ambos.

El presidente Javier Milei bautizó al periodista Luis Novaresio como "Ensobraresio".

Novaresio dejó LN+ para volver a América TV por distintas cuestiones. Aunque las diferencias políticas con la gestión de Javier Milei y la posibilidad de ser crítico de manera abierta, fue determinante. Por cuestiones como esa es que el Presidente bautizó al periodista, como suele hacer con las figuras públicas que lo critican.

Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario. Debería llamarse: Ensobraresio. Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren cómo miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres, por eso tanto llanto. ¡VLLC!", escribió Milei a principios de febrero en su cuenta de X (ex Twitter).