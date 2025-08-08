Viciconte se pudrió y expuso con todo a Nicole Neumann por la nueva denucia de Cubero

La tregua llegó a su fin. Fabián Cubero pateó el tablero y denunció una vez más a Nicole Neumann por el incumplimiento del acuerdo judicial que firmaron meses atrás para aceitar el día a día de sus tres hijas y ponerle punto final a la guerra que los enfrentó durante años en Tribunales.

El nuevo round se inició por la decisión de la modelo de extender sus vacaciones de invierno con sus hijas, impidiendo así que el ex futbolista pudiera disfrutar de la segunda mitad del receso escolar junto a las nenas. El reclamo pasó directo a manos de los abogados de Cubero y ahora los padres de Allegra, Indiana y Sienna.

"Teníamos planificado un viaje y ya teníamos divididos los días. Cada uno iba a poder disfrutar las vacaciones de invierno con ellas. Se decidió de parte de ella (por Nicole) no traerlas el día que correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas, con todo lo que eso conlleva: la organización de la familia, gastos y un montón de situación que, lamentablemente, no se pudieron dar por decisión de ella", justificó Cubero.

Quien no perdió su oportunidad de exponer el malestar que generó en su familia ensamblada fue Mica Viciconte, en pareja con Cubero desde el 2017 y madre de su hijo menor, Luca. "No tengo nada que decir, no es un tema mío; es un tema que Fabi se está encargando con los abogados", intentó esquivar en un principio la ganadora de MasterChef en diálogo con el ciclo Sálvese Quien Pueda.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas.

Consultada sobre si consideraba que Neumann demoró dos días su regreso con el fin de alterar los planes de Viciconte, la influencer fue lapidaria: "No sé, preguntale a ella. Hace casi ocho años que estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late".

Si bien Viciconte descarta que la modelo siga queriendo recuperar su relación con Cubero, la rubia reconoció su cansancio por la situación. "Para mí, los dos en ese sentido ya está. Sinceramente, llega un momento que agota. Sí, afecta, hace mal. Pero bueno, lo tiene que resolver ellos. No me quiero meter, porque después dicen: '¿Qué se mete?'. Entonces no digo más nada. El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien".