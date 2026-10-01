Una participante de Popstars expuso lo que Telefe no mostró y encendió la polémica

Desde su regreso a la pantalla, Popstars no logró escapar de la polémica. Incluso antes de que la competencia terminara de tomar forma, comenzaron a aparecer denuncias de jóvenes que habían participado de los castings y cuestionamientos por la presencia de influencers o personas que ya tenían cierta exposición pública entre las seleccionadas. Lejos de apagarse con el correr de las semanas, las críticas continuaron y ahora, cuando el reality se acerca a las instancias decisivas, una participante decidió sumar su propia voz.

Se trata de Nina Ventre, la joven platense que ya había pasado por La Voz Argentina y que actualmente forma parte de Popstars. A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante cuestionó la manera en la que el programa muestra la competencia y apuntó especialmente contra uno de los aspectos que más comentarios despertó entre los seguidores del ciclo: la edición.

Nina Ventre hizo un fuerte descargo contra la producción de Popstars

Ventre puso el foco en el poco espacio que algunas participantes tienen en pantalla y en cómo eso termina afectando la posibilidad de que el público conozca realmente sus recorridos. Según planteó, existen concursantes cuya participación prácticamente no llegó a verse e incluso jóvenes que fueron eliminadas sin que los televidentes pudieran conocerlas o siquiera ver sus presentaciones. El reclamo volvió a instalar una pregunta que acompaña al reality desde hace varias semanas: ¿cuánto sabe realmente el público sobre el camino que hizo cada una de las participantes dentro de la competencia?

Con decenas de jóvenes atravesando audiciones, presentaciones grupales, devoluciones y eliminaciones, buena parte del material terminó condensado en apenas unos segundos. Algunas actuaciones fueron mostradas parcialmente y otras directamente quedaron afuera de la emisión.

NINA DE POPSTARS HABLA DE LA MALA EDICIÓN DEL PROGRAMA:



"Están arruinado todo...Siento que se lo quieren sacar de encima. Ni hablar de cuando editan a destiempo las canciones. Todo mi esfuerzo, yo estudié canciones en tiempo récord...Te pasan 20 segundos de algo que estuviste... pic.twitter.com/PbASDqqcbx — ' (@staylvnder) October 1, 2026

La diferencia también se hace evidente al comparar esta temporada con las primeras versiones de Popstars, donde buena parte del atractivo estaba puesto no solamente en las performances, sino también en seguir el proceso de formación y conocer las historias de quienes buscaban conseguir un lugar en el grupo final . En esta edición, ese desarrollo tardó en aparecer y varias participantes avanzaron distintas instancias sin lograr demasiada exposición frente a las cámaras.

Pero los cuestionamientos no comenzaron ahora. En julio, cuando todavía se desarrollaban las audiciones, varias jóvenes que habían participado de los castings realizaron denuncias públicas por destrato, falta de transparencia y presuntos favoritismos. Algunas aseguraron que no todas habían tenido la posibilidad de cantar o ser evaluadas individualmente y cuestionaron que parte del proceso pudiera haber funcionado simplemente como una puesta en escena para las cámaras.

Nina Ventre denunciò que la producción de Popstars no muestra el verdadero recorrido de las participantes

También aparecieron versiones sobre supuestas concursantes que habrían sido elegidas de antemano. Sin embargo, esas acusaciones surgieron de las propias aspirantes y no fueron acreditadas como hechos por la producción del programa. A medida que avanzó la competencia, el foco se trasladó también hacia las decisiones del jurado. En redes sociales, parte del público comenzó a comparar devoluciones de distintos episodios y a cuestionar los criterios utilizados para decidir quién continuaba y quién debía abandonar el certamen.

Mientras las críticas por la edición y los criterios de evaluación crecieron en redes sociales, el reality también comenzó a enfrentar otro inconveniente: la caída de audiencia. En medio de ese escenario también apareció otro movimiento que alimentó las dudas alrededor del futuro del formato y, según trascendió, Disney+ retiraría Popstars de su plataforma