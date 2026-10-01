Pedro Rosemblat expuso a Lali como nunca: "Esto es lo que más te excita"

Después de meses a puro show, estadios repletos y una agenda que prácticamente no le dio respiro, Lali Espósito bajó el telón de una de las etapas más intensas de su carrera. La cantante coronó su tour No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama con su tercer Estadio River Plate y, terminada la fiesta en Núñez, llegó el momento de cambiar las luces del escenario por descanso, cama y un mimo que ya se convirtió en tradición.

Porque mientras miles de fanáticos todavía procesaban lo ocurrido en el Monumental, Pedro Rosemblat tenía preparado su propio festejo puertas adentro. Sin grandes lujos ni cenas sofisticadas, el comunicador volvió a apostar por una fórmula que ya sabe que funciona con Lali: milanesa napolitana con papas fritas servida directamente en la cama .

Pedro Rosemblat sorprendió a Lali Espósito

No es la primera vez que el conductor se pone el delantal después de uno de los grandes desafíos profesionales de su pareja. Tras los recitales que la artista realizó en Vélez, Rosemblat ya la había recibido con una bandeja cargada con el mismo menú y una pequeña nota escrita a mano: "Tarda en llegar y al final hay milanesa. Te amo".

Esta vez, con el tercer River consumado, decidió mantener el plato pero renovar la dedicatoria. Y para hacerlo recurrió directamente al repertorio de su futura mujer: " Esto es lo que más te excita: napo con papas fritas. Te amo ", escribió Rosemblat en el cartel que acompañó la comida, en referencia a Pendeja, una de las canciones de Lali.

Esto es lo que más te excita": el particular festejo de Lali y Pedro Rosemblat después de River

La propia cantante fue quien decidió compartir el gesto con sus seguidores. En medio de una publicación cargada de imágenes de ensayos, camarines, momentos detrás de escena y postales del multitudinario recital, apareció la bandeja sobre la cama y el mensaje de su pareja, una escena mucho más íntima que rápidamente llamó la atención de sus millones de fanáticos.

Así, entre estadios gigantes y milanesas caseras, la pareja volvió a mostrar una parte de la intimidad que construyó lejos de las cámaras. Rosemblat encontró una particular manera de celebrar cada logro de Lali y el menú parece haberse transformado oficialmente en una especie de ritual post recital.

Lali Espósito

El gesto llegó, además, mientras ambos atraviesan un momento especial en su relación. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se preparan para casarse, aunque por ahora eligieron mantener bajo siete llaves los detalles de la celebración. No trascendieron públicamente la fecha, el lugar ni la modalidad que tendrá la boda y ambos continúan administrando esa parte de su vida con bastante hermetismo.