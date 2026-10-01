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Ella ya ganó

Luli Salazar se la picanteó a Redrado: "La verdad siempre triunfa"

La modelo celebró con un video emotivo el fin de la guerra judicial. Redrado negó cualquier "revés judicial" y respondió con un "no rotundo" sobre los gastos de Matilda.

01 Octubre de 2026 13:09
Luly Salazar y Matilda
Luly Salazar y Matilda

Después de años de idas y vueltas, reclamos y cruces en los tribunales, Luciana Salazar se muestra como la gran ganadora. La modelo y Martín Redrado llegaron a un acuerdo para cerrar la disputa que los enfrentó durante cerca de cinco años. Aunque los términos son confidenciales, Luli no se guardó nada: grabó un video para sus seguidores en el que habló de felicidad, de lucha y de "oscuridad", y dejó una frase que sonó a mensaje directo para el economista.

Visiblemente emocionada, Luli arrancó agradeciendo el apoyo: "Buenas, buenas. Bueno, pasaba por acá para agradecerles de todo corazón la muestra de afecto para Matilda, para conmigo".

Luly Salazar y Matilda
Luly Salazar y Matilda

Enseguida llegó la frase que todos interpretaron como un dardo para su ex: "Estamos sumamente felices después de tanto tiempo, de tanta lucha. Nos merecíamos esto, sobre todo Matilda. Y bueno, nada, obviamente que a la larga o a la corta, la verdad siempre triunfa y para mí eso es sumamente gratificante".

La modelo dejó claro que nunca pensó en bajar los brazos: "Me puse esta causa muy al hombro, la iba a llevar hasta las últimas consecuencias, pero bueno, se llegó finalmente a un acuerdo, se terminó definitivamente". Y cerró esa etapa con una frase fuerte: "Nos sacamos esa oscuridad para siempre en nuestras vidas".

La pelea entre Salazar y Redrado duró unos cinco años e incluyó reclamos judiciales, acusaciones cruzadas y distintas instancias en los tribunales, siempre con los derechos de Matilda y las cuestiones económicas vinculadas a la nena en el centro de la discusión. Ahora, ambas partes firmaron un acuerdo cuyos detalles no se dieron a conocer por su carácter confidencial.

Más allá de lo legal, Luli eligió poner el foco en lo emocional: "Así que estamos sumamente felices y agradecidas". Y les dedicó un último mensaje a quienes la acompañaron en los años más duros: "Así que les mandamos un beso enorme a todos, todos los que nos decían lo mejor".

La respuesta de Redrado: "No rotundo"

Del otro lado, el festejo no cayó nada bien. Consultado por Bondi, Redrado negó que el acuerdo implique hacerse cargo de los gastos de Matilda hasta sus 18 años: "La respuesta es un no rotundo". Y desmintió cualquier derrota en los tribunales: "Ningún revés judicial. Habla con mi abogada".

Martín Redrado
Martín Redrado

Según trascendió, sí existe un acuerdo económico entre las partes, pero no tendría relación con los gastos de la nena: sería el precio para cerrar el conflicto. Él dice que no perdió. Ella dice que la verdad triunfó. Por ahora, Luli Salazar ya se colgó la medalla.

Luli Salazar martin redrado Matilda

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