Luli Salazar se la picanteó a Redrado: "La verdad siempre triunfa"

Después de años de idas y vueltas, reclamos y cruces en los tribunales, Luciana Salazar se muestra como la gran ganadora. La modelo y Martín Redrado llegaron a un acuerdo para cerrar la disputa que los enfrentó durante cerca de cinco años. Aunque los términos son confidenciales, Luli no se guardó nada: grabó un video para sus seguidores en el que habló de felicidad, de lucha y de "oscuridad", y dejó una frase que sonó a mensaje directo para el economista.

Visiblemente emocionada, Luli arrancó agradeciendo el apoyo: "Buenas, buenas. Bueno, pasaba por acá para agradecerles de todo corazón la muestra de afecto para Matilda, para conmigo".

Luly Salazar y Matilda

Enseguida llegó la frase que todos interpretaron como un dardo para su ex: "Estamos sumamente felices después de tanto tiempo, de tanta lucha. Nos merecíamos esto, sobre todo Matilda. Y bueno, nada, obviamente que a la larga o a la corta, la verdad siempre triunfa y para mí eso es sumamente gratificante ".

La modelo dejó claro que nunca pensó en bajar los brazos: "Me puse esta causa muy al hombro, la iba a llevar hasta las últimas consecuencias, pero bueno, se llegó finalmente a un acuerdo, se terminó definitivamente". Y cerró esa etapa con una frase fuerte: " Nos sacamos esa oscuridad para siempre en nuestras vidas ".

La pelea entre Salazar y Redrado duró unos cinco años e incluyó reclamos judiciales, acusaciones cruzadas y distintas instancias en los tribunales, siempre con los derechos de Matilda y las cuestiones económicas vinculadas a la nena en el centro de la discusión. Ahora, ambas partes firmaron un acuerdo cuyos detalles no se dieron a conocer por su carácter confidencial.

Más allá de lo legal, Luli eligió poner el foco en lo emocional: "Así que estamos sumamente felices y agradecidas". Y les dedicó un último mensaje a quienes la acompañaron en los años más duros: "Así que les mandamos un beso enorme a todos, todos los que nos decían lo mejor".

La respuesta de Redrado: "No rotundo"

Del otro lado, el festejo no cayó nada bien. Consultado por Bondi, Redrado negó que el acuerdo implique hacerse cargo de los gastos de Matilda hasta sus 18 años: "La respuesta es un no rotundo". Y desmintió cualquier derrota en los tribunales: "Ningún revés judicial. Habla con mi abogada".

Martín Redrado

Según trascendió, sí existe un acuerdo económico entre las partes, pero no tendría relación con los gastos de la nena: sería el precio para cerrar el conflicto. Él dice que no perdió. Ella dice que la verdad triunfó. Por ahora, Luli Salazar ya se colgó la medalla.