Wanda Nara confirmó por lo bajo el embarazo de la China Suárez e Icardi y se solidarizó: "Me da lástima, me compadezco"

La novela turca está que arde. Después de que Wanda Nara lograra que su ex amor de su vida Mauro Icardi figure en la lista de deudores alimentarios de la República Argentina con la amenaza latente de que pague alrededor de 3.500 dólares por mes de multas en caso de que regrese al país, la Bad Bitch redobló la apuesta y fue mucho pero mucho más allá: confirmó que la nueva novia de su ex, la China Suárez está embarazada.

¡La declaración fue realmente icónica! Fue minutos después de que su avión aterrizara del vuelo que la traía a su casa desde Los Ángeles donde pasó algunos días trabajando junto a su estilista y archi amigo Kenny Palacios. "Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos", dijo la empresaria con tono picaresco.

Wanda Nara en Los Ángeles

Pero eso fue sólo el principio de la bomba que lanzaría con tono entre inocente y picantes. Acto seguido no dudó en terminar de hacer explotar todo: "Me lo contó él", dijo con tono triunfante dejando claro que ella no se pierde en ningún momento los detalles de la vida del futbolista que ahora comparte los días con quien fuera su amante.

Ante el revuelo que causaron sus declaraciones, Wanda quiso bajar un poco la tensión y explicó los detalles alrededor de la tremenda declaración: "No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme".

El que estuvo rapidísimo fue Matías Vázquez, periodista de Puro Show: "Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy en otro presente, no voy a hablar de ellos", dijo contundente y con un tono de indignación dio más detalles que terminaron prendiendo fuego absolutamente todo: "Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas", explicó.

Una de cal y una de arena... La Bad Bitch trató de calmar las aguas: "Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas", expresó y siguió: "Me dijo que está intentando ser feliz y dejémoslo que busque esa felicidad".

Wanda en Los Ángeles

A Nara le preguntaron si Francesca e Isabella sabían del secreto a voces de su padre y Wanda no tuvo dudas en hundirlo del todo: "Imaginate que si no las llamaron para el Día del Niño, no le van a comunicar eso".

Los periodistas que esperaban a Wanda en Ezeiza enloquecieron pero ella con la tranquilidad de un monje zen dijo: "Ya lo veremos muy pronto, yo no voy a decir eso. Me llamaron para contarme un montón de cosas, entre otras...", dijo punzante y terminó: "No sé si será verdad, quizás me mintieron. No me interesa. Pero yo no soy comunicadora de ellos, vayan a ver sus redes".

La postal que la China compartió de Mauro

Sin embargo, si cualquier internauta revisa las redes de la China Suárez y Mauro Icardi se puede ver una romántica publicación donde ella lo muestra a él en bóxer. Wanda Nara no dudó en lanzar un último dardo envenenado: "En un punto me da lástima todo lo que va a vivir", dijo y terminó: "Todo lo que muestra no es real y como mujer soy empática y me compadezco".