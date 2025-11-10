Wanda Nara irrumpió en el show de Martín Cirio en moto y con latex: "Hoy me escribió un ex... y lo volví a bloquear"

La noche del domingo tuvo todos los ingredientes de un evento viral: luces, música, humor y una mediática que sabe cómo dominar el escenario. En medio del espectáculo con el que Martín Cirio debutó en el Movistar Arena, Wanda Nara apareció sin previo aviso arriba de una motocicleta, enfundada en un catsuit negro de latex y con actitud de estrella pop. El público estalló. Al ritmo de su tema "Bad Bitch", la conductora de MasterChef Celebrity hizo vibrar a los miles de espectadores que la aclamaban entre luces rojas, bailarines y una puesta escénica tan provocadora como glamorosa. Su campera brillaba con su nombre bordado en la espalda, mientras saludaba y sonreía a cámara. Fue el momento más comentado de la noche y, por supuesto, el más compartido en las redes sociales.

Después de su performance, Wanda se sentó a charlar con Cirio, uno de los grandes impulsores del "team Wanda" desde la época del Wandagate, y juntos protagonizaron un diálogo tan divertido como picante. "Quiero que me des un tip de cómo perdonar a un ex", le pidió el influencer. La respuesta no tardó en llegar y arrancó carcajadas en todo el estadio:"No sé, para mí no se perdona. No se perdona y tenés que mejorar cada vez para que te vea y se quiera matar." Pero el momento más explosivo vino enseguida, cuando lanzó una confesión inesperada: "Hoy me escribió un ex", reveló Wanda, ante el griterío del público.

Cirio, fiel a su estilo, quiso saber más, y ella solo aclaró: "Uno muy cercano", dejando entrever que se trataba de L-Gante. Y como si eso fuera poco, agregó con ironía: "Me escribió y se ve que no lo había bloqueado bien del todo... lo volví a bloquear." El público explotó entre risas y aplausos. "A veces no hace falta ser vengativa, porque solo con la presencia, basta", remató. El debut de Martín Cirio fue un desfile de figuras y sorpresas. Además de Wanda, por el escenario pasaron El Bananero, Yanina Latorre, Mernosketti, Carmen Barbieri, La Tora, Magalí de Bandana, Flor Vigna y hasta miembros del equipo de Patria y Familia.

El espectáculo mezcló humor, música, ironía y teatro en dosis justas, logrando que el público -la autodenominada comunidad "Farafan"- se mantuviera eufórico hasta el final. No es la primera vez que Wanda pisa fuerte en un escenario así. En 2024 ya había sorprendido durante un recital de Ca7riel & Paco Amoroso en el mismo estadio, donde también interpretó "Bad Bitch". En sus redes, compartió fotos del evento con una descripción simple pero contundente: "BAD BITCH #2026 💔", junto a los nombres de su equipo, Kenny Palacios, Joaco Díaz, Natt Córdoba y La China de Peinado. En minutos, su posteo superó los 10 mil likes, con mensajes que iban desde el clásico "Team Wanda siempre" hasta el elogio más espontáneo: "Wanda, ponete una academia para enseñar a triunfar".