Cris Morena sorprendió con una hermosa noticia: cómo conseguir entradas para Margarita

La magia de Cris Morena vuelve a crecer y prepara una despedida de año cargada de emoción, música y fantasía. Después de una temporada histórica, Margarita en Vivo abrirá un nuevo capítulo con un espectáculo completamente renovado.

Este eventazo ya tiene fecha: el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo , donde el universo de Margarita se transformará en una gran fiesta de fin de año. El show incluirá más de 30 canciones, nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y una puesta artística inédita, especialmente diseñada para la magnitud del predio.

Margarita

El anuncio llega después del enorme éxito de las funciones anteriores. Margarita ya tuvo 14 presentaciones en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis, todas con entradas agotadas. En total, más de 140.000 personas disfrutaron de la propuesta y volvieron a encontrarse con la sensibilidad, el humor y la emoción que caracterizan a las producciones de Cris Morena.

La fiesta comenzará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario: desde la apertura de puertas, quienes asistan podrán recorrer diferentes espacios y disfrutar de activaciones, propuestas gastronómicas y sectores pensados para compartir en familia.

Margarita

La idea es que el público no solamente llegue para ver el espectáculo, sino que pueda vivir una jornada completa, con música, encuentros y distintas experiencias vinculadas con el universo de Margarita.

Cómo conseguir las entradas para Margarita en vivo

Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess.com.ar, según el cronograma anunciado por la producción.

Preventa exclusiva Santander

Comienza el lunes 3 de agosto a las 12 horas

Será exclusiva para clientes con tarjetas de crédito Santander

Permitirá acceder a hasta seis cuotas sin interés

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Venta general