Wanda vs. Mauro, capítulo 458: "Mauro no me la está haciendo para nada fácil"

La novela turca protagonizada por Wanda Nara y Mauro Icardi no sólo está lejos de llegar a su fin, sino que además sigue publicando nuevos capítulos. Mientras la mediática habla sin filtros sobre la feroz batalla judicial que mantiene con el delantero del Galatasaray, él publica una foto abrazado a la China Suárez con una frase que suena a misil teledirigido: "Con la de mis sueños". En ese momento, Wanda exponía en televisión que el padre de sus hijas no está cumpliendo con la cuota alimentaria.

El posteo de Icardi para mojarle la oreja a Wanda

Como respuesta, el futbolista se mostraba acaramelado con su nueva pareja, frente a la polémica mansión de Nordelta, esa misma que Wanda había presentado hace un tiempo como "la casa de sus sueños". ¿Coincidencia? Parece que no. Wanda, siempre frontal, se despachó en el programa Los profesionales de siempre (El Nueve): "Si vos me preguntás hoy, a cualquier mujer que quiere separarse, le digo que no lo haga. No vas a tener alimentos, quizás estás viviendo de tu marido."

Y agregó, con tono resignado pero firme: "Yo por suerte trabajo y tengo ahorros para mantener a mis cinco chicos, pero no existe una multa para un papá que tantos meses no pague alimentos. Veo desigual la ley." La empresaria también habló del precio emocional que está pagando: compromisos laborales cancelados, viajes imposibles de coordinar y la soledad de una maternidad que, según ella, está lejos de ser compartida. "Mauro no me la está haciendo para nada fácil".

Continúa el enfrentamiento legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese sentido, advirtió: "Nunca me imaginé que sería tan difícil." Mientras tanto, Icardi posteaba desde su cuenta de Instagram la imagen que desató un vendaval mediático. En ella se lo ve abrazado a la China, con la supuesta casa de Wanda como fondo, y la frase demoledora: "Con la de mis sueños". ¿Golpe bajo o jugada estratégica? Algunos aseguran que se trata de una provocación con todas las letras. Otros, como el panelista de LAM Pepe Ochoa, desinflaron el misterio: "Esa casa no la compró, la alquiló por un tiempo". Y más aún: según Luis Bremer, la casa costaría 7,5 millones de dólares y fue ocupada, en otra vida, por el mismísimo Lionel Messi.

La respuesta de Wanda al posteo de Icardi

Pero como todo en esta historia viene con plot twist, Paula Varela tiró otra bomba en Intrusos: "Ahora la casa está vacía. Mauro no quiso comprarla con todos los muebles y por eso se los llevaron". Por supuesto, Wanda no se quedó callada. Horas después del posteo de su ex, subió una historia junto a sus hijas, bien abrigadas, con pochoclos, velas y Netflix. El mensaje fue clarísimo: "Este frío, camita, velas, pochoclos, Netflix... si hay un plan mejor no me interesa, gracias". Lo que una vez fue amor, ahora es cruce de indirectas, acusaciones legales y una guerra inmobiliaria con final abierto. Mientras haya WiFi, siempre habrá un nuevo episodio de este escándalo.