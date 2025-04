Cinthia Fernández sobre los violentos videos de su novio: "No finjo demencia, pero no puedo declarar"

Cinthia Fernández no emitió ninguna declaración sobre los videos filtrados en los que se ve a su pareja, el abogado Roberto Castillo, en una vieja pelea con la madre de sus dos hijas menores, Daniela Vera Fontana, en la cual la insulta y la maltrata de forma contundente y repetitiva. La modelo y vedette aseguró que al haber una medida cautelar, no puede declarar al respecto, pero que lo hará "cuando la Justicia lo disponga".

"Muchos periodistas, así como también muchas personas que no pertenecen al medio pero me siguen por algún motivo, me han criticado fuertemente cuando hablé. Pero ahora que no lo hago quieren que hable. La verdad, no se entiende", protestó Fernández en el comienzo de la historia que subió a sus redes sociales, ante la presión social que le reclamaba que se exprese sobre el escándalo que protagonizó su novio.

La historia de Cinthia Fernández en la que asegura que por cuestiones legales no se refirió a los videos filtrados de la violencia de Roberto Castillo.

"Paso por acá a repetir lo que hace dos días expresé por este canal de comunicación: no finjo demencia, pero elegí en principio no hablar tras los hechos sucedidos de público conocimiento y que fueron avanzando y derivando en nuevas situaciones con el correr del tiempo", explicó la ex de Matías Defederico a continuación. "Lo cierto es que hoy hay una medida cautelar. La cual no voy a incumplir y, aunque me muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer en este momento la voluntad del juez", señaló Fernández. "Cuando la Justicia disponga me expresaré. Por ahora no se puede", concluyó en la historia que compartió en la noche del miércoles.

Recientemente, la periodista Fernanda Iglesias llevó a Puro Show, el programa del cual participa en El Trece, los escandalosos videos en los cuales se ve a un Castillo completamente violento y sacado de sí, luego de una discusión con la familia de Vera Fontana. En estos está al volante y a los gritos con ella, y luego con otro conductor.

"Tu familia está enferma igual que vos, boluda. ¿Sos pelotuda? Esa es mi jugada, idiota. ¿Sos pelotuda o te hacés? Esa era mi jugada, boluda. Si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? ¿Eh? ¿Eh? Boluda. ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés", fueron algunas de las palabras que lanzó Castillo.

En el segundo video se oye con Vera Fontana pidiéndole a su entonces pareja que pare, mientras este se agredía verbalmente con otro conductor a alta velocidad. "¿Sos boludo? ¿Sos pelotudo o te hacés, mogólico? Sos boludo, sos idiota. Enfermo, ¿qué te haces? Bajá el vidrio, idiota. Bajá el vidrio, la concha de tu madre", se oye vociferar a Castillo.

"Pará, pará, mi amor, pará, ¿qué te pasa? Vas a chocar, por favor. Amor, por favor, vamos a casa", le pide ella enseguida, acción que despierta la ira nuevamente contra ella. "Cerra el orto vos, andá con Rodrigo y el otro cómo se llama, el empleado, andá con el empleado a chupar pijas, pelotuda. Andá a chupar pijas, seguí chupando pijas y callate la boca, pelotuda. A mí no me hablés. Me voy a buscar una mujer de verdad. Vos chupá pija. Sos una puta. Andá a chupar pijas. Para mí sos una puta. Defendés a los otros y eso es ser una puta", disparó el letrado en este segundo tape.