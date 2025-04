Racismo, maltrato y protección en el canal: acusaron de "mala compañera" a Paula Bernini

El maltrato de Paula Bernini a su compañero camarógrafo de TN durante las inundaciones en Bahía Blanca, cuando ella se enojó porque el técnico debió salir del aire por las dificultades para seguir trabajando en las condiciones en las que estaban, expuso una faceta desconocida para las y los televidentes en relación a la periodista. Ahora, nuevos testimonios la identificaron como "mala compañera" y hasta le atribuyeron actitudes racistas.

Las versiones se hicieron públicas en el programa Mediodía Bien Arriba que conduce Carlos Monti por la TV Pública. Allí, la panelista Melina Vinci contó que tenía información sobre Bernini, la cual llegó de boca de muchos y muchas de sus compañeras en El Trece y TN. "Son personas que me escriben y me cuentan que la están pasando realmente mal en su trabajo", aseguró. "Relación de maltrato. Me hablan de una palabra que es tan fuerte como un maltrato", agregó enseguida.

En un juego con el público, que todavía no sabía de quién estaba hablando la panelista, soltó una definición que es parte del contraste que genera la noticia, por la faceta que se ve con las cámaras encendidas, y la que tendría una vez que se apagaron. "Un televidente diría que es buena. Quizás una persona a la que toca trabajar con esta persona no", reveló en ese contexto.

"Sus compañeros no hablan bien de ella", reafirmó Vinci antes de comenzar a leer las opiniones de las y los colegas de Bernini. "No es como se muestra de solidaria en la tele. Es muy mala compañera", precisó en el primero de estos. "Hizo llorar a muchas productoras por sus maltratos", añadió enseguida.

Paula Bernini, cronista de TN.

Luego, hasta dejó entrever que había conductas racistas por parte de la cronista y conductora: "La manera que tiene de referirse al equipo de producción es 'negrita', utilizándola de forma despectiva. Y te menosprecia todo el tiempo diciendo que sos una 'productora junior'", leyó la panelista.

"La verdad es que las personas que están trabajando en estos momentos con Paula no la están pasando bien", sentenció Vinci, tras divulgar los testimonios. "Lo que pasa también, a veces en estos casos, es que hay uno o dos testimonios y arranca el efecto dominó de ocho, nueve, 10, 15 testimonios. Además los que estuvieron antes trabajando con esa persona de otros medios", sumó Juan Etchegoyen.

Ante la consulta de Nancy Duré de por qué no hicieron, más allá de la denuncia pública, un reclamo en Recursos Humanos del Canal, Vinci explicó que a Bernini la protegen al respecto. "No pueden hacer la queja a las autoridades porque es una persona bastante cuidada dentro del canal", precisó, justo antes de detallar que en su poder "hay audios que son irreproducibles, en los que están enojados, y hay otros en los que están tristes".