Yanina Latorre destrozó a Maru Botana: "Qué hija de p..., es una basura"

Maru Botana logró el efecto contrario que pretendía conseguir con su descargo contra Jimena Monteverde, quien la acusó de haberla dejado sin trabajo. Resulta que en vez de desviar el foco de atención, lo único que logró la pastelera es que todo el mundo hable de ella. Incluida, Yanina Latorre, su máxima "enemiga". Sin ir más lejos, la jurado de Bake Off, en su afán por defender su buen nombre, colgó un extenso video en las redes sociales donde no le faltó tema por tocar. Lo curioso es que al salir a defenderse de las acusaciones de la cocinera, también se refirió a la historia que varias veces contó la panelista de LAM y que la deja siempre mal parada.

Después de ningunear a Monteverde, a quien aseguró no conocer, y menospreciar a Coco Carreño, de quien sostuvo haberlo hecho "conocido", Botana afirmó: "Sobre Yanina no quiero ni hablar, porque Lolita me parece una divina, es un amor, y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, es todo mentira". Esto enfureció a la "angelita", quien a través de su cuenta de X arremetió contra la cocinera. "¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru era una turra resentida y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo", escribió.

Pero lejos de dejar todo ahí, Yanina también hizo un contundente descargo contra Maru en su programa de El Observador, donde incluso la insultó y tildó de "basura" por despreciar a sus colegas culinarios. "Maru es cagona, no es conflictiva, no habla, le escapa la verdad. No sé qué le pasó. Si vino de correr, estaba nerviosa, no comió, se drogó, se emborrachó, no la garcharon anoche. Hizo un video y lo subió. No habló nunca y de repente empezó a contestarle a todos. Es tan boluda, porque es boluda, que claro, ella habrá dicho hago este descargo, ya dije lo que pienso, y mañana la va a ir a buscar a todo el mundo, peor ahora. Es una locura lo que hizo", opinó Latorre.

Ácida como acostumbra, la panelista y conductora aseguró que nunca nadie salió en defensa de Maru Botana por una razón: "Todo el mundo que estuvo cerca tuyo tuvo una mala experiencia y no te defiende nadie. Y no quieras saber la cantidad de ex empleados tuyos, compañeras tuyas de colegio y gente que cada vez que salís a la palestra o digo algo yo, me escriben para contarme mierdas que no me llaman la atención porque son las mismas mierdas que yo viví con vos. Qué hija de puta, Maru Botana, lo que la está ninguneando a Jimena Monteverde. Es una basura, eso la grafica. Sabe perfectamente quién es", expresó, contundente.

El tuit de Yanina contra Maru Botana

Luego de contar que a ella la "echaron" de América TV cuando formaba parte del programa Polino auténtico por tuitear que a Monteverde la habían sacado del canal por expreso pedido de Botana, Yanina contó -una vez más- cual fue el quiebre en su relación con la cocinera. "Usa un golpe muy bajo que es hablar de la desgracia que le pasó, que no la hace impune a la bondad o a la maldad de las personas. Es soberbia, es manipuladora, habla casi llorando, habla de la maldad, de la impunidad. Yo tenía 18 años, yo iba a la facultad con Maru, teníamos un grupo que éramos 4 o 5 amigas, Maru es María José González, que es como la conozco", describió.

Y continuó: "Yo tuve mucha amistad con Maru Botana, o sea no estoy mintiendo. Ella siempre tuvo problemas de alimentación, ella fue muy gordita de chica en la secundaria, muy resentidita y cuando entró a la facultad hizo una dieta muy fuerte, que es como la ves hoy, y directamente Maru pasó a no comer nada. Maru vive a zapallo y calabaza, por eso tiene la cara tan naranja y las manos naranjas, porque ella come calabaza y zapallo en todas sus variedades, no come otra cosa que no sea calabaza y zapallo, ahora que tiene 55 como yo, no sé si comerá proteína, por eso está tan flaca y tan chupada y tiene una obsesión con el entrenamiento".

Según contó, estaba ella y su grupo de amigas tomando el té en la casa de Maru Botana cuando agarró el rogel para comer, lo que enfureció a Botana. "Era otro momento, hoy no se habla de los cuerpos, hoy la anorexia ya sabemos que es un desorden alimenticio, en ese momento ser anoréxica era como ser asesina cereal, no me preguntes por qué, era un tabú, era un pecado si vomitabas, las chicas tenían vergüenza de decir que eran anoréxicas. "Estaba con el rogel en la boca, por metérmelo, que ella se para con una cara de odio y me dice ´¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comes rogel y no vomitas cuando llegás a tu casa?´", contó.

Y relató: "Yo me quedé, nadie me defendió. ´Vos querés ser la más linda de todos, si ya sos linda, a mí no me digas que hoy cenas, me tenés cansada, yo te voy a desenmascarar, vos sos anoréxica´. A ella le molestaba mi flacura y que yo comiera, y ella quería pensar que cuando yo llegaba a mi casa vomitaba, en ese momento me puse a llorar, me ofendí... llegué a mi casa llorando, toda desparramada, yo vivía a 10 cuadras de la casa, me acuerdo que las caminé por Luis María Campos como una pobre diabla. Ese grupo de conchudas que estaba tomando el té y ella no me hablaron nunca más desde ese día, porque ella las convenció que yo les mentía, que vomitaba, que comía delante de ellas para quedar bien y que además me quería quedar con los novios de todas. Después con el tiempo se terminan peleando todas con Maru".