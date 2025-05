Laurita Fernández habló de los rumores de infidelidad y se cruzó con Pepe Ochoa: "Fui cómplice de todos tus cuernos"

En el universo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que una historia en Instagram, y Laurita Fernández lo sabe bien. En las últimas horas, su relación con el productor Claudio "Peluca" Brusca quedó en el centro de la escena mediática, luego de que circularan versiones sobre una supuesta ruptura... ¡por infidelidad! Pero como en todo buen culebrón televisivo, nada es lo que parece a simple vista, y Laurita salió a responder con todo.

Todo comenzó cuando la bailarina fue interceptada por algunos medios al salir de un estacionamiento. "¿Día difícil?", "¿Estás en pareja?", "¿Siguen juntos?", le dispararon sin anestesia los cronistas. La respuesta, lejos de ser evasiva, fue un mix entre cansancio y misterio: "Saben que siempre tengo la mejor, pero hoy no quiero hablar. Hay un montón de cosas que nada que ver. Más adelante hablaré. Estamos re bien con Brusca). Esto no afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas".

Pero la bomba no estalló ahí. Minutos más tarde, Laurita se comunicó en vivo con LAM (América) para desmentir rotundamente las versiones que circulaban. "Ángel, ya es un montón, este chico dice cualquier cosa. Estamos con Pelu viendo esto, no lo podemos creer", lanzó, apuntando directamente contra el panelista Pepe Ochoa, quien había afirmado que la conductora había puesto fin al vínculo amoroso con una frase digna de guion de telenovela: "Quiero estar sola. Se terminó el amor, chau".

La guerra no tardó en escalar, sobre todo luego de que la actriz y bailarina afirmara: "No puedo creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está". Ochoa, picante como siempre, no se quedó callado: "Laurita, fui cómplice de todos tus cuernos, no me corras. Yo no invento, me lo cuentan desde adentro. ¿Qué hacés vos para que tu entorno hable tan mal de vos? Con mi laburo no se metan. Me gano la vida dignamente, busco pruebas y tengo todo acá (por su celular). Si tenés ganas te las mando todas, pero no me corras que a mí me llamabas a las 4 y media de la mañana para contarme tus planes macabros".

Y como si no alcanzara con eso, dejó caer el dato bomba de la noche: la supuesta infidelidad habría sido con Emiliano, el azafato del programa Bienvenidos a ganar, que además mantenía un affaire con... ¡Coki Ramírez! Según la reconstrucción digna de una saga de Netflix, fue Coki quien comenzó a sospechar que su compañero de aventuras amorosas tenía otro "vuelo programado" con Laurita. Al parecer, los tiempos muertos y los celulares apagados al mismo tiempo no le cerraban. Comunicada con Peluca, ataron cabos. Y boom: drama desatado. Emiliano habría sido suspendido del programa por el propio Brusca.

Mientras tanto, en el set de LAM, las versiones se cruzaban. Yanina Latorre aportó una dosis de sensatez mediática: "A mí me dijeron que tuvieron una crisis, pero que siguen juntos". De Brito, siempre con la primicia en el bolsillo, mostró los mensajes de Laurita: "Están juntos me dice Laura". Por ahora, Laurita y Peluca siguen juntos -al menos, eso dicen-, aunque el entorno huele a tensión, sospechas cruzadas y una producción que parece más ocupada en resolver triángulos amorosos que consignas para el programa.