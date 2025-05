Gabriel Anello pidió disculpas tras sus dichos racistas contra Riquelme: "Me equivoqué, me extralimité"

Tras la catarata de repudios por sus dichos racistas y violentos contra Juan Román Riquelme, el periodista Gabriel Anello intentó bajar el tono este miércoles con un pedido de disculpas al aire en su programa de Radio Mitre. "Claramente me extralimité", reconoció, aunque justificó su accionar en un supuesto malestar físico que decía sentir al momento de su editorial. De todas formas, volvió a cargar contra el presidente de Boca Juniors, al que acusó de tener una "gestión paupérrima".

El descargo llegó más de 24 horas después de que Anello desatara una fuerte polémica en los medios y redes sociales al referirse a Riquelme como "negro", "marrón", "ignorante" y "burro", además de invitar al ex futbolista a una pelea física con él. Las declaraciones, realizadas en horario central por una de lasa radios más escuchadas del país y sin ningún tipo de objeción por parte de sus compañeros al aire, fueron consideradas un caso grave de violencia mediática y discriminación.

"Me fui a un cambio más", dijo Anello al aire en tono autocrítico, aunque enseguida relativizó el impacto de sus palabras: "Yo lo que quería decir respecto a la discriminación es que el que es blanco es blanco, el que es negro es negro, el que es marrón es marrón. Me quería meter en una comparación de colores, no quería discriminar absolutamente a nadie". A pesar de estas justificaciones, el periodista terminó reconociendo: "Me equivoqué, cometí un error, me extralimité".

Durante su extenso descargo, Anello buscó también despegar a sus compañeros y a la propia emisora del escándalo que desataron sus palabras de odio: "La radio no piensa como Gabriel Anello, la radio no es Gabriel Anello. El error lo cometí yo, la responsabilidad es absolutamente mía". Particularmente defendió a Federico "El Negro" Bulos, quien compartía el aire en el momento de los exabruptos y fue criticado en redes por su silencio cómplice.

Gabriel Anello

Las disculpas del periodista se dan en un contexto de fuerte rechazo social a los discursos discriminatorios y de creciente presión sobre los medios para que garanticen entornos libres de violencia simbólica. Organismos de derechos humanos aún no se pronunciaron formalmente, pero desde distintos sectores ya se reclama una intervención que siente precedentes. En su editorial original, Anello no sólo insultó a Riquelme en términos raciales y clasistas, sino que también se burló de la desaparición del INADI, defendió su libertad de expresión y apuntó contra otros periodistas por, según él, ceder ante las "presiones" de organismos de derechos humanos.

Además, reveló que fue citado por la Justicia para presentar pruebas relacionadas con causas internas del club Boca Juniors, como la venta de entradas y camisetas. Sus violentos dichos se dieron en el marco de un viejo conflicto entre el periodismo deportivo y la figura de Riquelme, uno de los pocos dirigentes del fútbol argentino que ha decidido romper relaciones con los grandes medios y administrar Boca sin intermediarios. "No soy antiboca, soy anti-Riquelme", había declarado Anello, en una frase que condensa el trasfondo político y de clase que atraviesa el conflicto.

Aunque pidió disculpas, el conductor aseguró que seguirá con su programa "de la misma manera" y no dio señales de una autocrítica más profunda. Mientras tanto, el silencio de Radio Mitre y la falta de un pronunciamiento institucional alimentan el debate sobre la responsabilidad de los medios y el rol que deben cumplir ante expresiones de odio en espacios de alto rating. "Yo creo que me equivoqué y creo que es de ser humano, decir... ´che, me equivoqué, la erre, me confundí, metí la pata´. Ahora, esto no va a hacer que yo no siga criticando a Juan Román Riquelme en su gestión, que para mí es paupérrima. Me equivoqué, cometí un error, me extralimité, es difícil cuando te operan todo el tiempo, es difícil cuando piden tu cabeza todo el tiempo, el error lo cometí yo, la responsabilidad es absolutamente mía", concluyó.