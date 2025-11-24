Yanina Latorre prendió fuego a los Martín Fierro Latino en las redes sociales: "Mal hecho", "fondo de olla" y "marginal"

La gala de los Martín Fierro Latino Miami 2025 prometía glamour, emoción y brillo internacional. Pero lo que nadie esperaba -o quizá todos sí- era que la gran protagonista de la noche no fuera una celebridad en la alfombra roja ni un ganador emocionado en el escenario, sino Yanina Latorre, que desde su cuenta de X transformó la ceremonia en una suerte de transmisión paralela, mucho más entretenida que la oficial. La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) siguió la premiación minuto a minuto y, fiel a su estilo, no guardó ni una bala. Apenas comenzó la noche, lanzó su primera granada: calificó la gala como "mal hecha", "fondo de olla" y "marginal".

Yanina Latorre fulminó la gala de los Martín Fierro Latinos

Latorre apuntó contra todo lo que se movía: producción, sonido, organización, invitados y hasta los ganadores. "Qué vergüenza los Martín Fierro Latinos. Mal hecho. Desorganizado. Pobre Ronen, remando la conducción. No llega el sonido. No llegan las ternas. Todo es marginal, tan fondo de olla. Qué manera de arruinar un premio histórico argentino", disparó. La rubia, lejos de aflojar, se ensañó con la producción en general y con varios de los presentes en particular. "Los Martín Fierro Latino son un papelón. Chivos pedorros. Técnicamente deplorables. Gente desconocida brindando. Nadie conoce a los invitados", escribió.

Y remató con un tiro para el periodismo local: "Lo peor, los periodistas argentinos que viajaron y se prestaron a esta paparruchada. Todo por un pasaje y 3 cenas gratis". La noche le regaló a la conductora de América TV varios momentos dignos de captura. Uno de ellos la llevó a estallar de risa: "Acaba de recibir un Martin Fierro mi masajista de Miami. JAJAJAAJAJA. NO PUEDO MÁS", publicó dejándole a sus seguidores la sensación de que la ceremonia se estaba transformando en un bingo comunitario. Incluso se burló de los auspiciantes improvisados: "Uno de los chivos de la noche: CLAUDIA ALBERTARIO BIENES RAICES. No tiene remate".

Mientras Yanina desplegaba su show paralelo, del lado institucional tampoco reinaba la armonía. Varios integrantes de APTRA ya venían cuestionando la organización del evento y la decisión de ceder los derechos de transmisión a un empresario que -según muchos socios- "no estaba a la altura del premio". Una de las más críticas fue Pilar Smith, quien tampoco ahorró comentarios hacia Luis Ventura y hacia todo lo ocurrido en la entrega. En el cierre de su crítica cobertura, Yanina guardó una estocada final para el canal que transmitía la gala: "Si yo fuera la dueña de América, los levanto ya mismo del aire".