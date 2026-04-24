"Hay piojos resucitados": el durísimo descargo de Anna Del Boca contra Amalia Granata y los aliados de Biasotti

El paso de Andrea Del Boca por la casa de Gran Hermano reavivó el conflicto mediático con Ricardo Biasotti, quien volvió a los programas de televisión para dar su versión de los hechos y lanzar duros cuestionamientos contra la actriz. En este nuevo capítulo del enfrentamiento, también habló Anna Del Boca.

En medio de nuevas declaraciones y rumores, un cronista de SQP abordó a la joven para conocer su postura sobre la entrevista que su padre brindó en LAM. Lejos de esquivar el tema, respondió: "Esto es mi vida, no hago un debate. Se está generando una situación muy cruel, repulsiva e inhumana. Todo este debate es de una perversión enorme, y yo no estoy subida a ese barco. Ya pasaron muchos años, yo no expuse esta situación".

Anna Del Boca salió a responder los últimos dichos de Ricardo Biasotti

La influencer también se desentendió de los motivos por los que su padre vuelve a sentarse en televisión tras tanto tiempo: "No sé por qué lo hace, hay gente a la que le duele ver el protagonismo de otra persona". Con un discurso directo, dejó una reflexión sobre su experiencia personal: "No soy ni la primera ni la última a la que no le creen". Además, al referirse a los recientes dichos de Biasotti, agregó: "No lo escuché, pero seguro que es un vómito de mentiras".

Finalmente, profundizó sobre las declaraciones de su padre, quien aseguró no perder la esperanza de retomar el vínculo: "Yo ya sané tantas cosas, pero no me junto con gente que me daña tanto. Manejo mis vínculos de otra manera, no por la sangre. Ni mamá, papá, abuela o abuelo. Yo elijo mis relaciones de otra forma", sostuvo.

Ricardo Biasotti se sentó en LAM y desató la furia de Anna Del Boca

Por último, Anna rechazó las versiones sobre su testimonio judicial: "Este discurso de que me lavaron el cerebro... ¿no será que soy una persona inteligente con pensamiento propio?".Además, el cronista de SQP le consultó sobre el último móvil que realizó Biasotti junto a Amalia Granata, donde deslizaron que deberían haber tenido un hijo juntos en lugar de con Andrea Del Boca. "¿Te molesta que terceros hablen, como Amalia Granata, a quien señalan como una de las voceras de Biasotti?", indagó.

Anna del Boca habló en #SQP después de las declaraciones de Biasotti.

"Vomita mentiras (...) Amalia Granata es un piojo resucitado" pic.twitter.com/mUlZdqwtre — emi (@eeemiliano) April 23, 2026

Anna Del Boca respondió con firmeza: "Lo vengo diciendo: hay piojos resucitados que se suben a un barco en el que yo ni los conozco. O sea, no los menciono", disparó. Y agregó que la reaparición de Biasotti es "un tiro por elevación" hacia su madre: "Creo que hay mucha bronca. La verdad es que la Del Boca genera mucha bronca. Pero ella va a seguir brillando igual".

También destacó el fuerte vínculo que mantiene con su madre: "Nosotras hacemos un muy buen equipo, más allá de ser madre e hija. Yo siempre lo dije: la veo como mujer, como un par. Incluso jodemos con que, en otra vida, yo la parí a ella, porque tenemos ese nivel de confianza. Para nosotras no es sorpresa que esté pasando todo esto o que este sujeto esté hablando".

Anna Del Boca resaltó el vínculo con Andrea Del Boca y presumió su crianza

"Es muy difícil, son muchos años. De alguna manera, era un tiro que ya sabíamos que iban a disparar. Pero me quedo tranquila porque en mi casa nunca se habló de esta persona. Todo ese discurso de que me lavaron el cerebro... no vaya a ser cosa que soy inteligente, ¿no?", ironizó.

"Nunca se habló de él en casa, salvo en sus cumpleaños, cuando mi madre siempre me ofrecía un teléfono para llamarlo y yo decía que no. Del otro lado no pasaba lo mismo, al contrario. Imaginate: mi primera puteada fue la palabra 'puta' y me la enseñó él para referirse a ella. Imaginate la cara de mi madre cuando le pregunté: '¿Y vos sos puta?'. Yo me quedo tranquila porque siempre hubo un diálogo sano: mi madre, mi abuelo, mis abuelas... todos me contienen en todo", concluyó Anna Del Boca.