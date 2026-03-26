Una denuncia expone el detrás de la guerra entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Nadie nos roba"

Un simple unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes alcanzó para desatar una guerra pop que escaló rápidamente con acusaciones de "robo" de equipo, versiones de infidelidades y cuestionamientos tanto en lo personal como en lo profesional.

En medio del boom mediático, la oriunda de Nogoyá decidió romper el silencio y salir a defenderse de las versiones que circularon en los últimos días: "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", expresó en un extenso comunicado difundido en redes sociales.

Emilia Mernes junto a parte de su equipo de bailarinas

Tras sus palabras, varias personas de su entorno salieron a respaldarla. Uno de ellos fue el coreógrafo Mati Napp: "Conmigo, con los bailarines y con el equipo, Emi siempre fue impecable , tanto profesional como personalmente", escribió junto al descargo de la cantante.

Cabe recordar que el conflicto habría comenzado cuando Tini se habría molestado con Mernes por supuestamente "robarle" parte de su equipo de trabajo, entre bailarines y estilistas. Sin embargo, los propios involucrados desmintieron esa versión y salieron a bancar a la artista.

Mati Napp bancó públicamente a Emilia Mernes

"Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo", sentenció en sus historias de Instagram Denu Di Paolo, quien formó parte del equipo de Emilia.

La bailarina, que trabajó no solo con Emilia y Tini, sino también con figuras como Nicki Nicole, María Becerra, Lali Espósito, Young Miko y Cazzu, remarcó: "Gracias a Dios trabajé con muchas de las artistas mujeres de Argentina y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero durante cuatro años seguidos".

El descargo de Denu Di Paolo, bailarina que formó parte del equipo de Emilia Mernes

Además, se refirió al difícil momento que atraviesa en medio de la polémica: "Crecimos juntas y me emociona ver todo lo que logró. Por eso me duele tanto que se digan cosas horribles de ella y no poder responder, porque todo lo sacan de contexto o lo llevan a un programa basura".

Por último, lanzó una frase contundente contra quienes la critican en redes por haber trabajado con Emilia: "Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te gusta escuchar".

Emilia Mernes

"Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente, solo porque es gratis", cerró la bailarina, quien viene siendo blanco de ataques por parte de fanáticas de Tini Stoessel y de algunos periodistas que cuestionaron a los bailarines por sumarse al equipo de Emilia Mernes.