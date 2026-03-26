La palabra de Cinthia Fernández luego de ser apartada del ciclo de Moria: "¿El mensaje es 'dejate pegar si no te echan'?"

La televisión argentina volvió a hacer honor a su ADN: drama, gritos, pases de factura y, por supuesto, espectáculo. Esta vez, con Cinthia Fernández en el centro de la escena tras su abrupta salida del programa de Moria Casán, un episodio que tuvo de todo y que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos. Lejos de victimizarse, la panelista eligió hablar... y lo hizo sin filtros, con ese tono entre picante y reflexivo que la caracteriza. "No me voy enojada", aseguró de entrada, en diálogo con LAM, ciclo que conduce su amigo Ángel de Brito, marcando una diferencia con lo que muchos imaginaban tras días de versiones cruzadas.

Si algo dejó claro la panelista es que, en el mundo del espectáculo, una salida escandalosa puede ser también una puerta de entrada. "Yo me tengo que ir feliz de mi resultado, de que me llamaron para laburar en otros lados", lanzó, dejando entrever que el ruido mediático jugó a su favor. Entre risas y con cierta ironía, detalló algunas de las propuestas que recibió: desde televisión hasta streaming, incluyendo ciclos como Bondi, Bendita y hasta un proyecto digital que le ofrecía un lugar "sin que me paguen".

Y cuando le preguntaron por su debilidad, no dudó: "Obvio, sí, ustedes son mi debilidad, ya lo saben", dijo sobre el equipo de LAM, dejando en claro que hay lugares a los que siempre se vuelve cómodo. Su paso por el programa de Moria no fue menor. De hecho, Fernández lo vivió como una meta personal. "Con Moria tenía muchas ganas de laburar. Me saqué un sueño", confesó. Incluso, destacó el clima laboral: "Me sentí muy libre laburando con ella".

Cinthia Fernández y Moria Casán

Pero esa libertad, con el correr de los días, se transformó en un terreno de tensiones crecientes. El conflicto, según se reconstruye, no fue un hecho aislado sino una acumulación. Y en ese punto, Cinthia fue contundente al defender su postura frente a los cruces: "¿Entonces el mensaje es 'dejate pegar si no te echan'?", disparó, visiblemente molesta. Uno de los momentos más recordados fue su enfrentamiento con la propia Moria. "Fue una guasada", dijo Fernández sobre una frase que consideró ofensiva. Aunque admitió que ni siquiera llegó a escuchar todo en vivo, su reacción fue inmediata: "un horror".

Lejos de retroceder, reafirmó su postura: "Voy a seguir siendo fiel a mis convicciones". Pero el clima ya estaba caldeado. Y el punto de quiebre llegó con otro escándalo, esta vez con María Fernanda Callejón, en un cruce que obligó a cortar el programa en vivo. "Es mi familia, vos no te metas", lanzó Cinthia en medio de la discusión. La respuesta no tardó: "De vos me voy a ocupar ahora yo", retrucó Callejón. Gritos, tensión y un final abrupto que dejó al aire la sensación de que algo se había roto. Más allá de los escándalos, Fernández también hizo autocrítica y reconoció un error concreto que pudo haber sido decisivo: "Yo me mandé el moco de no pedir permiso y ahí, chau".

Se refería a un móvil que realizó sin autorización previa. Un detalle que, según se dijo en el propio programa, fue "la gota que rebalsó el vaso" en un contexto ya cargado. Del otro lado, Moria Casán bajó línea con su propia lógica, esa que mezcla experiencia, cinismo y oficio televisivo. Para ella, todo se resume en entender las reglas del juego. "Es como saber jugar el juego o no saber jugar el juego", explicó. Y fue más allá: "Cuando hay cámara hay show, hay una verdad así muy dibujada".

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández

En esa misma línea, dejó una definición contundente: "Se enojan con algo que es personal y no se sigue haciendo show". En medio del ruido, Cinthia también mostró otra faceta: la de su transformación personal. Habló de su decisión de estudiar abogacía y de cómo eso cambió su forma de plantarse. "Siempre fue mi sueño estudiar, era una cuenta pendiente", contó.