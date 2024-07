Yuyito González destapó la intimidad de la noche con Javier Milei: ¿Este hombre me acerca a Dios o me aleja de Dios?

El presidente Javier Milei invitó a la exvedette Amalia "Yuyito" González a pasar una noche divertida y elegante en el Teatro Colón después de haber confirmado su separación de la extravagante imitadora Fátima Florez.

Mientras el país presenta niveles de pobreza del más del 50% (según el último informe del la Universidad de Di Tella), el presidente se tomó la noche libre para presumir su poder en el tradicional teatro. No pasaron ni 24 horas del encuentro y Yuyito salió a contar cómo le había ido en la cita con el Jefe de estado.

Yuyito en plena presumida con el presidente Milei

Lo calificó como un hombre "inteligente, interesante y extravagante" e hizo aguas en la calificación de su relación con el líder de Las Fuerzas del Cielo: "No podría definirla hoy", explicó.

Yuyito parece haber encontrado el amor por tercera vez (su primera pareja fue Guillermo Coppola, su segundo amorío fue César Di Aloy) en los brazos del libertario para quien solo tuvo palabras acarameladas: "Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular".

Yuyito visiblemente emocionada en el Luna Park de quien podría ser su futuro novio

En esa misma línea confirmó todo lo que le gusta el Presidente: "Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos. Tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo", confesó.

Sobre la invitación a ver la ópera Carmen de Georges Bizet, Yuyito contó cómo fue la previa: "(Cruzamos) algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)", dijo.

Yuyito contó toda la intimidad de la noche que pasó con Milei

Además, dio todos y cada uno de los detalles: "Fui por mi lado y entré por una puerta que no era la principal. Era lo correcto: yo fui por mi lado y me fui por mi lado, acompañada por otras personas de mi confianza. Yo no hubiese tenido problema en entrar por la puerta principal".

Yuyito se niega a que "solo haya química". Ahora está más exigente en el amor: "Me interesa conocer a la persona, cómo piensa, qué valores tiene, la parte espiritual es muy importante. Mi pregunta es si este hombre me acerca a Dios o me aleja de Dios, porque ese es mi valor máximo, de ahí para abajo", dijo y continuó: "Para llegar al romance tiene que haber previas, ir a un lugar privada y poder hablar".

Yuyito se las tendrá que ver con Karina Milei

Si Yuyito González quiere ser la próxima primera dama, tiene que pasar por el ojo de "El Jefe" Karina Milei y por ahora está haciendo muy buena letra. Sobre la hermana del presidente Javier Milei, expresó: "No tuve oportunidad de tener mucho contacto salvo en el Luna Park, en donde me pareció muy agradable. Tuve más contacto con (Sandra) Pettovello porque esa vez fui con ella y estuvimos un rato. Me hubiera gustado mucho que esté Karina", contó con pesadez.