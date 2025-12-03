Las tendencias del año en YouTube: la cumbia conquistó la pantalla y hasta un pulpo se volvió meme nacional

YouTube publicó los rankings de los contenidos más vistos del año en la Argentina y dejó una certeza indiscutible: en 2025, la plataforma fue un caleidoscopio musical, un laboratorio de nuevos creadores, un refugio para futbolistas que quieren hablar sin escándalos y, sorprendentemente, el escenario donde un "pulpo dumbo" rosado se convirtió en estrella pop. La cumbia fue la reina indiscutida del año. Ocho de los diez videos musicales más vistos fueron argentinos y, entre ritmos que fusionan barrio, reggaetón y sonidos urbanos, quedó claro que este género no solo resurgió: directamente volvió para quedarse.

Los más jóvenes -sobre todo la Generación Z- consumieron cumbia como si fuera oxígeno digital. En el primer puesto se coronó Cazzu con Con Otra, el único hit del podio sin colaboración. Pero la fiesta no terminó ahí: Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles, Luciano Pereyra con Ezequiel y La Clave, La Repandilla x Aneley y hasta María Becerra con Paulo Londra integraron un ranking donde las vistas se contaron de a millones. Los nuevos sonidos convivieron con una estética íntima, "grabada en la calle", que vuelve icónicas a bandas como Ke Personajes o La T y la M, hoy fenómenos de masas digitales.

Y si la música fue protagonista, los creadores no se quedaron atrás. Latinoamérica arrasó en el top diez, con cinco argentinos, tres mexicanos y un único anglosajón: MrBeast, que parece destinado a aparecer en cualquier lista global. La corona se la llevó Amilcar Aballay, seguido por el hiperpopular Alejo Igoa y el uruguayo Fede Vigevani, que completan un podio que mezcla humor, música y la fábrica infinita de contenido que domina la región. En el octavo puesto apareció un invitado inesperado: Un Poco de Ruido, el canal que convirtió a la cumbia en un ritual colectivo y viral.

Su presencia en el ranking consolida algo que 2025 confirmó sin dudas: la música que habla de barrio también domina la pantalla. Pero si hubo un sector que dio un salto de época, fue el del fútbol. Cada vez más jugadores prefirieron hablar con streamers antes que con periodistas deportivos. En canales como Davoo Xeneize o LA COBRA, los futbolistas encontraron algo más parecido a un living que a un estudio de TV y comenzaron a "controlar su narrativa" con entrevistas sin sobresaltos y más espontaneidad. Lo que nació como una alternativa se transformó en un ecosistema propio que hoy mueve audiencias gigantes.

Y en un año lleno de tendencias y récords, hubo un fenómeno que nadie vio venir: una expedición científica en el Mar Argentino que explotó en YouTube. La transmisión en vivo del Schmidt Ocean Institute y el CONICET sobre los misterios del Cañón de Mar del Plata alcanzó un pico de 93.000 espectadores simultáneos y más de 18 millones de vistas en un mes. Todo gracias a criaturas como el "pulpo dumbo" rosado y una estrella de mar que se transformó en meme nacional y en estrella invitada de tributos, reacciones y hasta canciones.

Las estrellas de la transmisión del Conicet

Mientras tanto, la propia comunidad de creadores atravesó una transformación profunda. Este año se impuso una tendencia inesperada: videos sin guión, más honestos, que revelan el detrás de escena de vivir de la audiencia. Canales como Club 113, Terapia Picante o Grego Rossello abordaron sin filtros el burnout, la presión por la relevancia o las crisis de identidad creativa, mientras gigantes como Robleis o Angie Velasco compartieron su experiencia para construir una guía de supervivencia en la economía del creador.

Conicet

Como cierre del año, YouTube lanzó YouTube Recap, una especie de "radiografía de hábitos digitales" en forma de tarjetas que resumen gustos, búsquedas y hasta la personalidad del usuario según lo que vio. A partir del 3 de diciembre, estará disponible para todos en Argentina y permitirá revisar desde los artistas más escuchados hasta los géneros musicales favoritos o los podcasts más reproducidos. En un año donde el entretenimiento, la ciencia, el deporte y la transparencia creativa convivieron como nunca, YouTube moldeó una cultura digital donde un hit de cumbia puede convivir con un pulpo rosado de las profundidades.

Top videos musicales: