Drama criminal, humor absurdo y minijuegos bizarros: Yakuza Kiwami y Kiwami 2 llegan con más fuerza que nunca a Nintendo Switch 2

A partir del 13 de noviembre, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 llegan a Nintendo Switch 2 con versiones mejoradas que aprovechan al máximo el nuevo hardware y, por fin, textos en castellano. Sí: la saga más japonesa y callejera de SEGA habla nuestro idioma. Ambos títulos son remakes de los originales de PS2, lanzados originalmente en 2016 y 2017, pero que conservan todo el ADN que hizo de Yakuza un fenómeno: drama criminal, humor absurdo, minijuegos delirantes y peleas con alma de novela épica.

En esta nueva edición para Switch 2, la dupla se luce con resolución hasta 4K y rendimiento estable a 60 fps, algo impensado para los viejos tiempos del barrio ficticio de Tockio, el Kamurocho. El primero, Kiwami, sigue siendo una puerta de entrada perfecta para quienes nunca tocaron la saga: cuenta el inicio del viaje de Kiryu y su caída en desgracia dentro de la familia Tojo. Kiwami 2, por su parte, brilla con un apartado técnico superior gracias al Dragon Engine, el motor que debutó en esta entrega y que hizo las calles de Sotenbori más vivas, llenas de luces, pasadizos y locales sin pantallas de carga.

Una de las grandes noticias es la localización al español, algo que los fans pedían hace años. Al igual que el reciente Yakuza 0: Director's Cut, ambos títulos incluyen traducción completa de textos, un cambio vital para seguir las intrincadas tramas y los infinitos diálogos que caracterizan la saga. Después de ver casos como Final Fantasy Tactics (que volvió sin traducción), se agradece que SEGA haya escuchado al público hispanohablante. Durante las largas jornadas de prueba con cada juego, los textos se leen claros, sin errores evidentes y con buena adaptación cultural. Nada de traducciones automáticas: acá hay trabajo fino.

Yakuza Kiwami y Kiwami 2 llegan con más fuerza que nunca a Nintendo Switch 2

En modo dock, ambos juegos corren con una fluidez impecable, y la diferencia visual respecto a las versiones de Switch original se nota enseguida. En modo portátil, sí se percibe una leve pérdida de viveza en los colores, algo que puede depender del panel o configuración de pantalla, pero que no afecta la experiencia general. Kiwami 2 saca pecho en lo técnico y jugable: más animaciones, combates más ágiles y una puesta en escena más cinematográfica. Kiwami, en cambio, muestra su edad con modelos algo rígidos y dientes de sierra visibles, aunque mantiene el encanto y la crudeza que lo convirtieron en clásico.

Esta actualización conjunta de Kiwami y Kiwami 2 llega en el mejor momento. Tras el éxito de Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA parece decidida a ofrecer la colección definitiva para quienes quieran recorrer la historia completa de Kiryu desde el principio, y hacerlo en el tren, en la cama o en el baño si hace falta. Porque si algo demuestra este lanzamiento es que la saga Yakuza envejece con dignidad, y que Nintendo Switch 2 es una excelente casa para el dragón de Dojima.