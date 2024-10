¡Arrancó el eclipse solar anular! Qué es y en qué partes del país se puede ver

Este miércoles 2 de octubre el cielo argentino será testigo de un fenómeno astronómico generando un anillo de fuego que se podrá ver en varias partes del país.

Este anillo de fuego se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia no cubre por completo a este último astro, por lo que queda visible un anillo brillante visible alrededor de la sombra lunar.

Este fenómeno durará 7 minutos aproximadamente, aunque todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo esplendor cerca de las 17.25.

En ese momento, el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. Por lo que no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% de la superficie de la estrella quedará sin ocultar.

Por otro lado, algunos especialistas mencionaron que la mejor ubicación para poder disfrutar del eclipse es en el Puerto San Julián, que está ubicado en la provincia de Santa Cruz, ya que la provincia contiene baja contaminación lumínica.

Es decir que la provincia del sur cuenta con cielos despejados y oscuros ideales para la observación astronómica. Además, de su clima durante el mes de octubre, el cual ayuda y facilita la condición del cielo con pocas probabilidades de nublarse en comparación con otras zonas del país.