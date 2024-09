Astro Bot, el juego con el que PlayStation busca destronar a Mario: un verdadero candidato al GOTY

Esta vez, PlayStation dio en la tecla. O mejor dicho, lo viene haciendo desde que decidió apostar fuerte por Team ASOBI. Resulta que el último 6 de septiembre se estrenó en la maravillosa consola de Sony Astro Bot, un plataformero que, después de varias horas de juego, podemos decir que nada tiene que envidiarle a los grandes exponentes del rubro como lo pueden llegar a ser los Super Mario Galaxy o el propio Mario Odyssey. Y es que si bien Nintendo ha demostrado durante años que es todo un maestro a la hora de elaborar verdaderos juegazos de este estilo, esta vez PlayStation encontró de la mano de Astro -su mascota- una verdadera Joya que vamos a analizar.

Desde el vamos, el juego está hecho a la medida de PlayStation 5 a nada de cumplir los 30 años de la marca. Si bien todo el mundo está obnubilado con la llegada de megaproducciones triple A para públicos adultos, como puede llegar a ser el caso de Black Myth: Wukong, es Astro Bot la propuesta del catálogo de Sony que llega para refrescar y recordarnos el verdadero objetivo a la hora de sentarnos en el sillón frente a la televisión con la consola prendida: divertirnos. Y diversión le sobra al juego del carismático y simpático Astro, sobre todo si se tiene en cuenta que el plataformero escasea o no suele ser el género más explorado por Sony Interactive.

El pequeño robot Astro nació de las tech demos gratuitas que acompañaron los periféricos de gaming de Sony desde PlayStation 4. Sin embargo, después de varios entretenidos, pero muy breves, pasos en ASTRO BOT: Rescue Mission, que poco revuelo generó al ser un título de PSVR, y el juego gratuito de PS5 ASTRO's Playroom, a la mascota de PlayStation le tocó protagonizar su juego más ambicioso hasta la fecha. ¡Y lo hace con creces! Lo primero que hay que afirmar de este impresionante juego es su capacidad para adaptar y aprovechar ¡en su totalidad! todas las propuestas, posibilidades y capacidades que ofrece el control DualSense.

Astro Bot tiene una enorme cantidad de referencias dentro del mundo de la play

Y eso queda demostrado al comienzo del game, cuando un malvado alienígena ataca nuestra nave espacial (que tiene forma de PS5) y tenemos que darnos a la tarea de desenterrar el DualSense que funciona como un transporte para nuestro personaje. Desde ahí, el control de la PS5 comienza a funcionar de una manera que, seguramente muchos, todavía no han experimentado con otros juegos. Resulta que Astro Bot en lo primero que destaca es en aprovechar las capacidades del DualSense al máximo, desde ofrecer la posibilidad de "soplar" el joystick para generar viendo dentro del juego, hasta vibraciones, canciones y sinfín de posibilidades.

Se trata de un juego atrevido y creativo que, si se lo propone, puede llegar a competir con lo mejor de la industria, incluso enfrentándose a titánicos nombres como Super Mario Bros. Astro Bot es un espectáculo a nivel visual: cada textura, material, reflejo, partícula se ve increíblemente vivo y alineado con una dirección artística que nos lleva a múltiples ecosistemas y escenarios con una iluminación perfecta. No por nada el juego tiene en total 80 niveles. Acá hay que hacer una aclaración: está claro que el juego de Astro no maneja los niveles gráficos que, por ejemplo, utiliza el juego del Rey Mono chino, Wukong, pero resulta ser un bálsamo para la vista.

Se convirtió en el juego mejor valorado de 2024

La música tampoco es moco de pavo. Y es que de la mano de estos fantásticos niveles llega una gran banda sonora que si bien recicla algunos temas, le pone la melodía perfecto para cada nivel, efectos, interacción o enfrentamientos. Todo ello replicado no sólo por la televisión a la que está conectada la consola, sino también por sistema de audio 3D que te da el altavoz del control DualSense. Resulta que el control acompaña con el sonido, lo que lo hace un complemento perfecto de la experiencia del juego. Al igual que Astro's Playroom, Astro Bot está hecho a la medida del control DualSense y aprovecha todo lo que el joystick puede hacer.

Para no ahondar mucho más en este tema y abocarnos de lleno en el gameplay, hay que destacar que Astro Bot saca partido de las vibraciones ópticas no solo para dar acompañamiento a la inmersión con una sensación inigualable de cada tipo de terreno, sino también para algunas mecánicas de juego que se han implementado. También usa mucho los acelerómetros de una manera poco invasiva e inteligente. Lo mismo pasa con los gatillos adaptativos, el micrófono y todos los sonidos que salen del altavoz. Si bien no deja de ser un plataformero que, como tal, puede llegar a terminarse por completo tras una maratón de un fin de semana, tampoco es un juego sencillo.

Unas 15 o 20 horas de diversión garantizada

Su volumen de contenido es comparable con el de otros plataformeros similares. Hay 80 niveles en los que hay un poco para todos, desde la accesibilidad de poder completarlos sin problemas si buscas una experiencia relajada, hasta el reto de sacar el 100% con sus coleccionables que están muy bien escondidos y niveles de bonificación a la altura de lo que podrían esperar veteranos del género en temas de reto. BigBang tuvo la posibilidad de jugarlo previo a su estreno y en un total de 5 o 6 horas de juego, desbloqueamos más de 120 bots, niveles y rompecabezas. En un total de 20 horas, el juego podría ser finalizado al completo con esfuerzo.

Como mencionábamos antes, la aventura arranca cuando la nave de Astro, que traslada a 300 bots, muchos de ellos caracterizados como los personajes más populares que tiene la consola de Sony, es atacada. La nave (una PS5) de rompe en varios pedazos y se estrella en un planeta abandonado. Nuestra tarea? Encontrar a los 300 tripulantes, las piezas de las naves y varios otros coleccionables mientras enfrentamiento a una envidiable cantidad de enemigos, todos ellos de carismáticos diseños, mientras hacemos usos de los gadget que nos ofrece el juego para superarlos de la mejor forma posibles. Estos mecanismos, además de ingeniosos, son muy variados.

Niveles y banda de sonido asombrosos

Por ejemplo, la mochila de perro te permite hacer un salto propulsado por cohete horizontal, mientras que la mochila de gallina hace algo similar pero en un plano vertical. La mochila de pulpo te permite inflarte para flotar como un globo, la aspiradora de elefante te permitirá crear plataformas a tu paso, La mochila de mono te dará un par de manos largas para escalar por secciones especiales o sostener objetos y luego arrojarlos, y los puños de rana son similares, pero enfocados al combate cuerpo a cuerpo. Los niveles tienen una estructura clásica, el objetivo principal es llegar del inicio a la meta, aunque hay mucho que ver en ese trayecto.

No todos los niveles son rectos, hay algunos que juegan un poco más al "mapa abierto" y todos ellos esconden secretos, como los robots que esperan a ser rescatados. Si bien muchos de ellos aparecen de forma obvia al paso, otros están ocultos tras zonas secretas o en lugares a los que es más difícil llegar. Además de los robots hay piezas de rompecabezas ocultas en los niveles, mismas que te servirán para desbloquear increíbles elementos en el hub principal de la aventura. Algunos niveles tienen salidas alternativas y si logras encontrarlas se te abrirán niveles adicionales en una nebulosa secreta. En total tenemos cinco nebulosas en la campaña y la nebulosa secreta.

Astro Bot se convirtió en uno de los mejores plataformas 3D

El diseño de niveles funciona muy bien ante cada mecánica específica, hay niveles muy verticales, otros más lineales y algunos otros súper abiertos para que te dediques a explorar a tu propio ritmo. Sin embargo, la gran sorpresa son aquellos que están dedicados exclusivamente a personajes de juegos que han pasado por PlayStation. Por dar un ejemplo, hay una zona exclusivamente dedicada a God of War, el juego de Kratos y su hijo Atreus. De hecho, ambos aparecer en su versión de bot junto a otros personajes que no mencionaremos para no seguir incurriendo en el spoiler. Lo cierto es que el juego es crossover gigante y la diversión está garantizada.