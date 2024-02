¡Atenti todos! El cambio secreto que Google piensa implementar en su navegador

Google Chrome quiere hacer posible la extracción de un fotograma exacto de cualquier video que se encuentre publicado en Internet. Sí, ahora sólo con un par de clics se podrá guardar una imagen concreta de un vídeo de YouTube, X, Instagram o Reddit. Esta novedad todavía se encuentra en desarrollo, pero se ha podido ver cómo será su funcionamiento y, la verdad, es una utilidad realmente interesante.

Gracias al usuario @Leopeva64 en X, antigua Twitter, se pudo conocer los planes de Google Chrome. En una publicación en la red social de Elon Musk se logró ver las líneas de código que hacen referencia a esta función. Lo interesante de esta situación es que esta novedad aterrizará en Android.

Chrome permitirá extraer el fotograma exacto de un vídeo en Android

Hasta ahora, copiar una imagen de un vídeo solo estaba disponible para la versión de escritorio de Google Chrome. Esto significaba que solo podía utilizarse en Windows o macOS, mientras que los usuarios con Android no podían emplear esta novedad en sus dispositivos.

Todavía se desconoce cómo implementará Google esta característica en Android. Lo que se presupone es que al visualizar un vídeo, aparecerá una nueva opción con la que extraer ese fotograma en concreto y guardarlo como una imagen.

Al ser Android una interfaz puramente táctil, lo que se especula es que la característica aparecerá tras hacer una pulsación larga en la pantalla del dispositivo. Pero habrá que esperar a su integración oficial para poder conocer cómo será el funcionamiento de esta característica.

Sin aprobación y sin fecha concreta

Pese a que la novedad se puede ver el código de la aplicación, todavía no se encuentra disponible. Además, lo que ha comentado el desarrollador que la descubrió es que solo se podrá establecer como funcional una vez esté aprobada por parte de Google.

Lo que esto significa es que, aunque se pueda ver en el código general de la siguiente actualización, este no será accesible y no se podrá activar incluso sin que se haya lanzado la característica. Por el momento, no hay fecha para la integración de esta novedad en Google Chrome.

Se espera que a lo largo de las siguientes semanas esta novedad se mejore hasta el punto en el que pueda integrarse y funcionar dentro de Google Chrome para Android. Además, será interesante ver cómo los usuarios se adaptan a este cambio y la utilidad que sacan de esta novedad.