Cinco juegos para celebrar el Día del Deportista argentino junto a PlayStation

Este 16 de noviembre, en el marco del Día del Deportista argentino, PlayStation invita a celebrar la pasión, la constancia, la superación y el esfuerzo que caracterizan al espíritu deportivo que todos tenemos, sea con un control en la mano o en un deporte real. Para hacerlo, propone una selección de cinco juegazos imperdibles para PS5 que llevan la experiencia del deporte a otro nivel para todos los fans de los deportes.

EA SPORTS FC 26

El fútbol vive una nueva era con EA SPORTS FC 26. Con gráficos hiperrealistas, físicas mejoradas y un sistema de juego que celebra tanto el fútbol masculino como el femenino , este título permite dirigir a tu club favorito o crear uno desde cero. Cada pase y gol se sienten auténticos gracias al motor Frostbite renovado, que logra una atmósfera de estadio inmersiva y vibrante.

Gran Turismo 7

La gran velocidad también es un deporte, y Gran Turismo 7 lo demuestra con precisión indiscutida. Este clásico de PlayStation ofrece una experiencia de conducción de otro mundo, con autos icónicos, circuitos legendarios y un nivel de detalle que no lo van a poder creer. Gracias al control háptico del DualSense, cada curva y aceleración se sienten reales, llevando la adrenalina de las pistas directamente a tus manos y tus ojos.

MLB The Show 25

El béisbol es un gran referente en PlayStation con MLB The Show 25, que combina estrategia, precisión y emoción. Permite crear un jugador a tu medida, formar un equipo y llevar una franquicia a lo más alto, siempre se puede lograr mucho mas con los diseños. Con modos cooperativos y eventos online, los fanáticos pueden compartir su pasión por el diamante con una comunidad global. Además, ofrece una prueba completa de tres horas en PS Plus Deluxe .

NBA 2K25

La intensidad del básquet profesional cobra vida en NBA 2K25. Con animaciones muy fluidas y un modo MyCareer completamente rediseñado, los jugadores pueden construir su camino desde las canchas callejeras hasta las luces del gran Madison Square Garden. Cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar el talento y pasión que tienen sus fans. Además, el juego está disponible en PS Plus Extra y Deluxe.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

La leyenda del skate regresa en su versión remasterizada. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 revive la cultura de los 2000 con gráficos actualizados y controles fieles al original. Trucos imposibles, escenarios icónicos y una energía rebelde hacen de este título un homenaje al espíritu libre que define a los deportistas de todas las disciplinas.

PlayStation la rompe con esta selección, celebrando el esfuerzo, la pasión y el juego limpio, invitando a los jugadores a rendir tributo a ese espíritu deportivo que late dentro y fuera del campo con un control en la mano.