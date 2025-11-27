Empezó el final de Stranger Things 5 en medio del caos: filtran los sueldos de los actores y explota Netflix

La espera terminó. Netflix estrenó la primera parte de Stranger Things 5, dando inicio oficialmente a la despedida de una de las series más influyentes de la última década. Las redes explotaron, las teorías reaparecieron, se filtraron los sueldos de los actores y fue tendencia mundial en cuestión de minutos.

Tras una cuarta temporada que dejó hechos devastadores, la nueva entrega retoma con una ciudad fragmentada con un grupo de protagonistas que ya no lucha por entender lo que ocurre, sino por sobrevivir y poner punto final a la amenaza que los persiguió desde 2016 en sus inicios.

Stranger Things 5

Se puede decir que el tono de esta temporada final o al menos de los primeros episodios recupera la esencia que tanto enamoró a sus fans: la amistad, nostalgia ochentosa, aventura y terror sobrenatural. Pero con una diferencia clave: ahora todo es más lúgubre, más urgente y emocional .

Uno de los puntos más comentados del estreno es el papel de Will Byers, que finalmente toma un peso narrativo central como protagonista. Su vínculo con el otro lado, insinuado desde la primera temporada, se siente ahora más profundo. En las redes sociales los fans celebran que el personaje durante años fue una sobra en el plano emocional y ahora es una pieza esencial en la evolución de la trama.

Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Hopper vuelven con arcos cargados de confrontación interna y determinación. Esta vez no hay escapatorias: la pelea dejó de ser un juego infantil para convertirse en una guerra interdimensional, donde cada decisión puede ser irreversible y puede ser todo aún más caótico de lo que ya es.

Los primeros capítulos son largos como películas en vivo; allí se refuerza la sensación de estar viendo un evento cinematográfico dividido en partes ya que la producción es impecable con efectos imponentes, criaturas perturbadoras y escenarios que muestran a un Hawkins que nunca había estado tan cerca del colapso total.

Stranger Things 5

Los fans ya tachan los días del calendario para la segunda parte final, que llegará en diciembre y cerrará la historia antes de que termine el año. Expectativa y ansiedad que se mezclan: todos quieren respuestas, pero nadie está listo para decir adiós.

Sin embargo no todo es color de rosa, ya que el estreno de la serie provocó un nuevo temblor en la plataforma de Netflix minutos después del lanzamiento de los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada; el servicio registró una caída a nivel global que dejó sin acceso a miles de usuarios. Si bien la interrupción fue breve, de solo unos minutos, fue suficiente para convertirse en tendencia en las redes sociales.

Filtraron los salarios de los actores de Stranger Things

Otros de los bloopers de la jornada fue la filtración de los supuestos sueldos que cobraría su elenco logró imponerse en otro terreno: las negociaciones salariales. Sus protagonistas Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Sadie Sink, Winona Ryder y David Harbour cerraron contratos millonarios por episodio, posicionándose entre los actores mejor pagados de la televisión actual. Aunque Netflix nunca confirmó números oficiales, el salto salarial del fue innegable: sus acuerdos reflejan el impacto global que la serie mantuvo durante casi una década y el poder de convocatoria que convirtió a Hawkins en un epicentro cultural.