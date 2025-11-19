Plum! 2025: presentan la tercera edición del festival que anima el corazón del NOA

En el encantador paisaje de Tafí del Valle, Tucumán, donde las montañas abrazan al cielo y la naturaleza despliega su magia, se prepara un evento que promete llenar de color, creatividad y emoción a todos los que lo vivan. Del 21 al 23 de noviembre de 2025, el Festival Internacional de Cine de Animación Plum! celebrará su tercera edición, consolidándose como un faro cultural para la animación independiente y autoral en el NOA.

Organizado con amor y dedicación por Tincazo Cine, Cooperativa Ruta del Tejido, Cooperativa Tropa Circa y un grupo de apasionados colaboradores, Plum! es un acto de resistencia creativa, una apuesta por lo colectivo y lo artesanal. Declarado de interés cultural y turístico por la Legislatura de Tucumán, este evento tiene entrada libre y gratuita , haciendo accesible su propuesta para todos los públicos.

Plum! Festival internacional de cine de animación

Las actividades del festival se desplegarán en cuatro sedes principales que invitan a descubrir la magia de Tafí del Valle mientras se disfruta de lo mejor de la animación contemporánea:

Hotel La Rosada (Av. Belgrano 322). Epicentro del festival, donde se llevarán a cabo las proyecciones competitivas y las actividades más destacadas. Punto Digital del Camping Municipal . Espacio dedicado a talleres, tecnología y encuentros. Peatonal Los Faroles . Lugar ideal para recorrer la Feria Gráfica Plum! y disfrutar de actividades al aire libre. Museo Jesuítico de La Banda . Sede de proyecciones especiales, retrospectivas y presentaciones únicas.

El corazón del festival late en sus competencias oficiales, donde se exhiben obras que exploran lo íntimo, lo colectivo, lo urgente y lo poético. Este año, Plum! recibió más de 300 cortometrajes de todo el mundo, seleccionando con esmero 82 producciones de 32 países. Las categorías son:

Competencia Internacional de Cortometrajes Animados . 32 obras seleccionadas de 28 países. Entre los destacados están Playing God (Italia), Hurikán (Jan Saska, República Checa), Wander to Wonder (Nina Gantz, Países Bajos), Ordinary Life (Yoriko Mizushiri, Francia/Japón) y Un dios tímido (Joselyn Charles, Francia).

. 32 obras seleccionadas de 28 países. Entre los destacados están (Italia), (Jan Saska, República Checa), (Nina Gantz, Países Bajos), (Yoriko Mizushiri, Francia/Japón) y (Joselyn Charles, Francia). Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados . 24 obras seleccionadas de 7 países, incluyendo tres cortos tucumanos. Argentina lidera con títulos como Ecocidio (Aldana Loiseau), Luz Diabla (Paula Boffo, Patricio Plaza, Gerva Canda), Tejedoras de Mampuján (Isabel Macías), My Gut Friend (Becho y Mab) y E l circo de los payasos bigotones .

. 24 obras seleccionadas de 7 países, incluyendo tres cortos tucumanos. Argentina lidera con títulos como (Aldana Loiseau), (Paula Boffo, Patricio Plaza, Gerva Canda), (Isabel Macías), (Becho y Mab) y E . Competencia Internacional de Videoclips Animados . 26 videoclips seleccionados de 14 países. Entre los destacados argentinos están Con un ovillo de lana (Belén Ricardes), Microplásticos (Esteban Jesús Sarrocco), Moon Story (Juan Nadalino) y Días Oscuros (Leo Beltrán).

Plum! 2025 contará con la presencia de talentosos artistas locales e internacionales que enriquecerán el festival con su experiencia y pasión. Entre ellos estarán:

Estefanía Clotti

Julia Conde

Gervasio Canda

Kiosko (Juan Nadalino, Sebastián Quiroga, Luciana Rodríguez)

Homero Paz

Aldana Loiseau

Soledad Fernández

Itatí Romero

Squirt Audiovisual (Clarisa Lea Place y Paula Rodríguez)

Estudio Los Chinos (Rosina Golaz y Leonor García Vercillo) Ana Inés Flores

Isabel Macías y Pablo Ramacciotti

Pururú Studio (Mar Civetta, Poli Verrúa y Yuliana Brutti)

Plum! nació con el sueño de llevar la magia de la animación independiente a cada rincón del interior, creando un espacio donde las comunidades puedan disfrutar de propuestas artísticas llenas de creatividad y amor.

Este festival celebra la diversidad técnica y narrativa que hace única a la animación contemporánea pero también busca tender puentes entre artistas, productores y público, fomentando una colaboración llena de inspiración.

Con un corazón que late por el NOA, Plum! trabaja para fortalecer la economía del conocimiento, uniendo arte e innovación con un toque especial de cariño. Es un abrazo cálido a la experimentación, los nuevos lenguajes y la riqueza cultural que une.

En palabras de Duilio Gatti, uno de los organizadores: "Plum! nació con la convicción de que la animación no es solo una técnica, sino una forma de pensar el mundo: una manera de contar lo urgente, lo invisible, lo poético. Este año, más que nunca, el festival es un acto de resistencia creativa y de amor por el territorio."