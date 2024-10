De "El aprendiz", a "Very Royal Scandal": las pelis y series que ni Trump, ni la Corona quieren que veas

Se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, como era de esperarse con Donald Trump como uno de los ganadores, la previa está atravesada por polémicas, posibles fraudes y sobre todas las cosas candidatos bizarros, que tienen mucho para esconder.

Justamente eso nos viene a contar El Aprendiz, esa historia que el ex presidente y ahora candidato nuevamente no quiere que nadie vea, ya que deja en evidencia sus inicios como magnate inmobiliario en Nueva York donde se vio involucrado en controversias como la que retratan la violación a su primera esposa, Ivana; el abuso de anfetaminas para perder peso considerablemente, así como también su liposucción y cirugía plástica secretas para eliminar una calvicie, entre otras cosas.

Si te gusta la política, el cine, las buenas actuaciones; esta es sin lugar a dudas una película que tenés que ver en el cine. Y si hablamos de buenas actuaciones vemos a un Sebastian Stan como Donald Trump protagonizando el papel de su carrera, donde posiblemente reciba nominaciones a los premios más importantes de la industria del cine.

Lo acompañan el ganador del Premio Emmy Jeremy Strong (Succession) como Roy Cohn y la nominada al Premio de la Academia Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) como la primera esposa del ex presidente, Ivana.

Durante su estreno en el festival de Cannes, la película recibió una calurosa ovación de pie. Ali Abbasi, el director, remarcó la importancia de hacer películas que traten temas políticos y sociales importantes.

Y el director no dio puntada sin hilo al explicar por qué quiso hacer una película centrada en en el ex presidente Trump. "No hay una manera agradable y metafórica de lidiar con la creciente ola de fascismo. Solamente existe la forma desordenada. Solamente existe la forma banal. Solamente existe la manera de lidiar con esa ola en sus propios términos, en su propio nivel, y no va a ser algo lindo, pero creo que el problema con el mundo es que las personas buenas han estado calladas durante demasiado tiempo. Así que creo que es hora de hacer películas relevantes".

En una escena importante del film, Cohn comparte sus "reglas para ganar" con su protegido. Trump no sólo se tomó las reglas en serio, sino que también sirvieron como un mantra para el que años mas tarde fue presidente y que hoy sigue en carrera para volver a el trono.

Regla 1: atacá. Atacá. Atacá.

Regla 2: no admitas nada, desmentí todo.

Regla 3: conseguí la victoria y nunca admitas la derrota.

El aprendiz ya está disponible en los cines del país, vayan y saquen sus propias conclusiones.

A Very Royal Scandal, la mini-serie que la Familia Real británica no quiere que veas

En BigBang sabemos que te encanta la política y más si tiene que ver con el barro, por ese motivo te recomendamos un estreno de la plataforma Universal +, donde vas a poder ver desde el 25 de octubre la mini-serie que muestra el detrás de escena de una de las entrevistas más escandalosas de la última década.

El día en el que el Príncipe Andrés se prestó a un inusual mano a mano para hablar del caso de Jeffrey Epstein en Newsnight, el programa de noticias de BBC. Con esta conversación esperaban limpiar la imagen del hijo preferido de la difunta reina Elizabeth, sin embargo, se logró todo lo contrario.