Juan Martín del Potro, a corazón abierto: entre el sufrimiento físico y la esperanza de una despedida en paz ante Djokovic

Una vez más, Juan Martín del Potro abrió su corazón y compartió un conmovedor relato sobre los padecimientos físicos y emocionales que enfrenta debido a las múltiples lesiones que sufre y sufrió en su rodilla, luego de marcar una época en el tenis argentino y mundial. En un extenso testimonio, describió su lucha diaria por encontrar alivio y su deseo de despedirse del tenis "con paz" en un partido de exhibición junto a Novak Djokovic, el próximo 1° de diciembre en el Parque Roca de Buenos Aires. "Al menos por 2 o 3 horitas espero poder tener un poco de paz en mi pierna y disfrutar algo adentro de una cancha de tenis por última vez", manifestó.

En un extenso video que publicó en sus redes sociales, que dura poco más de 11 minutos, Del Potro expresó su anhelo de tener unas horas sin dolor para volver a disfrutar del tenis, aunque sea por última vez. "Sería muy bonito poder devolverles a los fanáticos el cariño que me brindaron durante tantos años". El partido con Djokovic no solo será un evento especial para los seguidores, sino también un momento catártico para la torre de Tandil, quien busca cerrar su carrera con una despedida significativa.

El ex campeón del US Open detalló el sufrimiento que atravesó desde su última cirugía de rodilla, la quinta, realizada en secreto en Suiza tras su partido de despedida contra Federico Delbonis en febrero de 2022. Desde entonces, se sometió a un total de ocho operaciones y múltiples tratamientos, incluidos más de 100 procedimientos entre infiltraciones, extracción de tendones y quemaduras de nervios. "Me decían que en tres meses iba a volver a jugar, pero nunca más pude subir una escalera sin dolor", dijo.

Y agregó: Mi vida cotidiana no es la que yo deseo", relató con evidente frustración. Además, confesó que el dolor persiste incluso al dormir y que las actividades físicas que antes disfrutaba ahora le están vedadas: "De ser un tipo muy activo pasé a ser el que lleva el mate o hace videos mientras otros juegan". Según explicó, el impacto emocional de sus problemas físicos fue devastador. "Padezco el día a día. Me levanto y tomo entre 6 y 8 pastillas. Lo de la pierna me consume anímicamente todo", admitió.

Juan Martín del Potro se retiró en febrero del 2022

Aunque en su carrera siempre había superado los obstáculos, señaló que esta vez siente que fue derrotado: "Con lo de la rodilla siento que me ganó. A veces no lo soporto más y no sé cuándo va a terminar". Además, reveló que enfrenta opiniones médicas contradictorias sobre el uso de una prótesis para mejorar su calidad de vida. Mientras algunos especialistas le sugieren esperar hasta los 50 años debido a su juventud, Del Potro cuestiona la posibilidad de vivir otros 15 años con dolor constante antes de encontrar alivio. "Me invitan a jugar un fútbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera o van a jugar al pádel y hago los videítos y para mí es terrible", contó.

El 1° de diciembre en el Parque Roca, de Buenos Aires

Consciente de que el partido contra Djokovic marcará el cierre de su etapa como tenista profesional, Del Potro inició un entrenamiento especial para llegar en las mejores condiciones posibles. "Es un show para decir adiós, ya no hay vuelta atrás. Djokovic fue muy generoso al aceptar este partido, y más allá de mi momento personal, quiero que él también se lleve el mejor recuerdo de Buenos Aires", concluyó. Más allá de los títulos y logros, Del Potro dejó un legado de lucha y perseverancia. Su historia es la de un deportista que se enfrentó no solo a los rivales en la cancha, sino también a un cuerpo que, con el tiempo, dejó de acompañarlo.

