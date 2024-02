Ola de mosquitos: cómo prevenirlos, de qué manera cuidarse y cada cuánto protegerse con repelente

La invasión de mosquitos se hizo presente una vez más en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires y comenzó a expanderse también por distintas provincias. Así como sucedió en los días previos al año nuevo y que perduró las primeras semanas de enero, la ola de insectos volvió aparecer en escena y genera una total preocupación.

mosquito

En diálogo con Big Bang, Guillermo Mariategui, profesor de la cátedra de zoología agrícola de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y que también se dedica a investigar fuertemente sobre los insectos, aseguró cuánto durará esta ola llamada "mosquitera" y dio los tips necesarios para cuidarse.

Si bien Mariategui dejó en claro que existen distintos tipos de mosquitos y varientes, hay una en específico que es a la que más cuidado hay que tenerle que se llama Aedes albifasciatus, que es el único que puede contagiar dengue. El mismo es negro, chiquito y tiene unas manchas blancas que lo identifican con respecto al resto de los otros.

¿Cuáles son los tips más necesarios para prevenir los mosquitos?

Si bien existe una ola masiva que se produjo por las tormentas, el crecimiento del río y las altas temperaturas, hay distintas maneras de prevenirlos y también, en caso de tenerlos cerca, poder tomar precauciones en el mismo momento para no correr riesgo de picaduras o daños.

Repelente

No acumular agua en recipientes

Ponerle a los bebés una maya mosquitera.

El repelente es muy necesario, pero con un factor en específico: ponerlo cada dos horas. Según dejó en claro Mariategui, es el único producto que puede proteger eficientemente de los mosquitos pero para esto, en caso de estar en espacios al aire libre con mucho pasto o pastizal, es necesario reponerlo cada aproximadamente dos horas para que cubra todo el cuerpo.

Los mosquitos cada vez son más en CABA.

En cuanto al agua, es un hecho de que los mosquitos se atraen con los lugares en donde se junta mucha agua y más si ahí mismo pueden poner larvas de los cuales luego siguen creciendo más insectos. Entonces, es necesario que en caso de tener bebederos, floreros o distintos tipos de recipientes con agua, sean cambiados de a ratos e ir turnándolos con y sin líquido dentro.

Por último, los que más expuestos están son justamente los bebés que no tienen noción de si un mosquito los está por picar o no y más si el adulto no está mirándolo absolutamente todo el tiempo. Por eso mismo, lo recomendado más allá del repelente, es ponerle al cochecito o en donde esté, una maya mosquitera para que los mismos no puedan pasar.

-¿A qué se debe esta segunda ola de mosquitos?

-Es bastante común que existan estas posibilidades de mosquitos por el simple hecho de estar en verano. Lo que está pasando en este momento es que hay una "mosquitada", como se le dice en el campo, que es cuando se vienen todos los mosquitos de golpe porque hubo una exposición de agua muy interesante en cuanto al clima, el crecimiento del río y además por las altas temperaturas. Al haber mucha agua, los huevitos que estaban en el pasto y pastizales incursionaron y con el viento aparecieron esta cierta cantidad. No es anormal, pero sucede en la época normalmente una o dos veces, dependiendo de las condiciones climáticas.

Una postal de la invasión de mosquitos que llegó al AMBA en febrero, tras la que hubo en enero.

-¿Cuáles son los tipos de mosquito que existen?

-Tenemos ahora mucha cantidad de mosquitos y muchas variedades. Tuvimos el Aedes albifasciatus que es también este que hace que haya una cantidad de mosquitos importantes, tenemos el culex pipiens que es el mosquito común, tenemos el Aedes que realmente hay que preocuparse por ese, por la trasmisión de enfermedades, por el Dengue y por todas las virosis que pueden transmitir y ahora aparece otro nuevo que es muy grande, y que se llama Psorophora ciliata . Este mismo está atacando ahora, en el campo, apareció en La Plata y su particularidad es que es muy agresivo, es grande, pica bastante y puede traspasar hasta la tela de la indumentaria con su aparato bucal. El cumulo de estos mosquitos es lo que aparece como una invasión, pero hay que diferenciar al mosquito que va a picar y al mosquito que puede generar el dengue. Hay algunos que no transmiten enfermedades que sean peligrosas para los humanos, pero sí hay que ser muy cuidadoso con el Dengue. Es la naturaleza y es un año particular en donde veníamos con una sequía muy grande y ahora tenemos a la niña y el niño que son tormentas que circulan mosquitos. Por ejemplo, el Psorophora ciliata, son muy agresivos y se alimentan de otros mosquitos que hasta podrían ser beneficios en cierto punto.

-¿Cuánto tiempo puede durar esta ola de mosquitos?

-Normalmente esto no es exacto porque es biología, pero alrededor de una semana y 10 días van a bajar en cantidad cuando haya pasado la ola de estos huevitos y va a bajar muchísimo. No van a desaparecer, pero va haber menos. Igualmente, todo depende de la lluvia. Si sigue lloviendo y se siguen mojando nuevamente los charcos y siguen habiendo temperaturas, puede que se extienda pero normalmente son como mucho 10 días.

-¿Los factores principales son las lluvias y las altas temperaturas?

-Sobre todo el agua. En el caso de la Aedes albifasciatus, la temperatura no es limitante. Es un mosquito que llegó hasta al sur, así que es más de la humedad. Con altas temperaturas el ciclo se hace más rápido.

Los Aedes albifasciatus son una especie de mosquitos más "agresivos"

-¿Estos mosquitos pueden generar algún tipo de enfermedad?

-En este caso, estos mosquitos no. No hay que tener miedo si se hacen paseos en una plaza o entrenamientos y los mosquitos están picando, porque no corren riesgo de nada. Pero, como no se pueden diferenciar de cuando pica cada uno, si hay que tener mucho cuidado con lo que produce el Dengue y sus efectos. Siempre hay que usar repelente y cualquier duda que haya recurrir a un médico. En este caso, estos moquitos no van a transmitir ninguna enfermedad pero sí nos pueden confundir y que a la tarde nos pique el Aedes que es muy duro este año. Hay que tener mucha precaución con ese. Es el más chiquito, más negrito y con manchitas blancas. Ese hay que cuidarse mucho.

-¿Cómo se puede detectar el Dengue?

-Fiebre y hay que tener cuidado porque la primer picadura del Dengue no es tan problemática pero la segunda puede ser mortal. Sé que hay vacunas y que dan resultados.

-¿Cuáles son las maneras más eficientes para prevenirlo?

-No tener mucho tiempo el agua estancada es fundamental. Cambiar de a horas el agua de los bebederos de las mascotas, de los floreros, evitar que se generen charcos en los patios, por ejemplo. Todo lo que sea que no se junte agua es fundamental. La táctica del Aedes albifasciatus es que en cualquier lugar con un poco de agua ya puede crear larvas. En caso de esta mosquitada, si las lluvias paran y se refleja mucho el sol, puede ser que se mueran y que en breve terminen. Pero mientras tanto para prevenirlos, es necesario usar repelente.

Repelente mosquitos

-¿Cada cuánto se debe actualizar el repelente?

-La palabra dice que repele el insecto, pero se debe actualizar cada aproximadamente dos horas. Es depende también el producto, la marca y la cantidad de droga que tenga que va hacer que dure más o menos tiempo. Es verdad que nunca repela 100% pero normalmente, se habla de que cada dos horas hay que ponerse. Más que nada si es un lugar como un campo o una plaza donde estás mucho más expuesto. A los chicos es mejor ponerle una maya mosquitera si es un cochecito y sin agua en los productos. También en pediatría hay productos para las picaduras.