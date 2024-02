¡Es una plaga! En medio de una epidemia de dengue, CABA y La Plata se llenaron de "nubes" de mosquitos

Los habitantes de la ciudad bonaerense de La Plata fundamentalmente, aunque también los de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sufren un evento de magnitudes apocalípticas. En medio de una epidemia de dengue que alerta a todo el país por los contagios, nubes de mosquitos asolan todos los espacios libres y verdes, con las redes sociales estalladas de publicaciones en las que se retrata lo sucedido. El fenómeno se dio a partir de las lluvias y el calor de las últimas semanas.

Si bien la situación se está dando en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los dos distritos antes mencionados pican en punta respecto al fenómeno. El hecho también se había dado en enero y es por eso que los grupos de vecinos y vecinas hacen hincapié en la necesidad de fumigaciones masivas más repetidas.

La situación se da en el medio de la epidemia de dengue que asola al territorio nacional. "Desde la Semana epidemiológica (SE) 31/2023 hasta la SE 5/2024 se registraron en Argentina 39.544 casos de dengue: 36.765 sin antecedentes de viaje (autóctonos), 1.813 importados y 966 en investigación, resultando en una incidencia acumulada a nivel país es de 86 casos cada 100.000 habitantes. En este momento 14 jurisdicciones presentan circulación viral notificada en su territorio: todas las de la región Centro, todas las de la región NEA y 5 de la región NOA", alertaron en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que publica el Ministerio de Salud de la Nación.

"En cuanto al comportamiento temporal, como se viene mencionando en los boletines previos, se observa por un lado la persistencia de casos durante todo el período analizado, incluyendo la época invernal (esto último a expensas fundamentalmente de la región del NEA) y un aumento paulatino de los casos desde la SE 40 que se acentúa en la SE47 primero y en la SE50 después, continuando hasta la SE2/2024 donde se superan los 5000 casos semanales (incluyendo casos autóctonos, importados y en investigación), lo que se mantiene en las siguientes dos semanas", ampliaron allí, dándole lugar a la gravedad que tiene la enfermedad.

Una postal de la invasión de mosquitos que llegó al AMBA en febrero, tras la que hubo en enero.

Los testimonios de quienes están padeciendo esta realidad, son tan alertadores como los anuncios del Ministerio de Salud. "Ayer no había nada. Fue de un día para otro. Hoy a la mañana cuando salí al patio, se me subieron más de 20 mosquitos a la pierna. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Nunca había visto tantos mosquitos en La Plata. Además, cuesta matarlos con productos. Es peor que la vez anterior, ahora hay nubes de mosquitos", detalló una mujer a Infobae.

Por otro lado, los precios de los repelentes, los espirales, las tabletas y demás instrumentos para combatir la enfermedad y las picaduras de estos vectores, están en la dinámica de la liberación de precios que impulsó el oficialismo nacional que conduce el presidente Javier Milei. "En un comercio hay precios desde 1.800 pesos y a dos cuadras, a 6.000", señaló la vecina.

Una postal de la invasión de mosquitos que llegó al AMBA en febrero, tras la que hubo en enero.

Desde el Gobierno de La Plata ya tomaron cartas en el asunto y ofrecieron un cronograma de lugares en donde van a fumigar, que contempla cinco localidades cercanas distintas, tal como dio a conocer el diario El Día.

Los Hornos: 61 bis, 154, 155

Gonnet: 511 bis, 23, 23 bis

Ringuelet: 3 bis, 513, 514

City Bell: 480, 10, 28, 478, 479

Casco urbano: 66, 20, 21, diagonal 73, 1, 2, 5, 69, 70

En la CABA todavía no dieron información oficial sobre qué medidas tomarán para contrarrestar el fenómeno alado que cubre las plazas de ciertos barrios muy afectado como Caballito y Palermo.

Una postal de la invasión de mosquitos que llegó al AMBA en febrero, tras la que hubo en enero.

¿Cómo cuidarse del dengue?

Si bien los precios no ayudan, ante la presencia del mosquito vector de la enfermedad, llamado aedes aegypti, hay que utilizar repelentes de la piel, que impiden que estos piquen y contagien. Es fundamental ponérselo regularmente, de acuerdo a lo que el producto diga que dura en la piel o ante el registro de que ya no está funcionando correctamente.

También a la hora de dormir hay que tomar los recaudos suficientes para los ambientes, como las pastillas típicas que duran toda la noche. También existen otras formas más utilizadas como el líquido repelente y hasta los ya gastados espirales que llenan los espacios de un olor fuerte que los aleja y que suelen ser utilizados más que nada en exteriores.

El dengue tarda entre 8 y 12 días en manifestarse, y lo hace a través de fiebre, diarrea, cansancio y dolor fuerte de cuerpo. Una vez que comenzaron los síntomas, estos duran entre 6 y 7 jornadas, en los que se pierde por completo el apetito. Es fundamental, una vez se encuentran los pacientes con el cuadro, de intentar comer la mayor cantidad posible, para lograr una mejor recuperación.