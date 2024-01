¡Peligro! Golpes de calor en mascotas: cómo prevenirlos y tratarlos

El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, que es generado por la exposición prolongada a las altas temperaturas o el esfuerzo físico hecho en momentos en donde la temperatura está que arde. Este fenómeno no solamente es exclusivo en los seres humanos, sino que puede afectar a cualquier animal, ya que es una lesión grave y frecuente en los meses de verano, donde nuestros amigos peludos pueden pasarla muy mal.

Los perritos también sufren golpes de calor.

Las olas de calor como la que está transitando gran parte de la Argentina en este momento, son especialmente sensibles para los perros, ya que en su caso, al no tener glándulas sudoríparas repartidas por todo el cuerpo, solo pueden regular su temperatura a través de los jadeos y eliminar el sudor mediante las almohadillas de sus patitas, por lo que es un proceso lento. Esto provoca que la temperatura corporal aumente considerablemente y que tengan más riesgo de padecer calor.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor en las mascotas?

Para poder darnos cuenta de que nuestro amigo de cuatro patas está atravesando un golpe de calor, debemos observarlos atentamente para detectar la variación en su comportamiento, ya que su forma inusual podría ser un indicio de cambios drásticos de temperatura y debemos considerar entonces llevarlos a un veterinario de confianza para cuidar su salud.

Desde la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), indicaron a los medios de comunicación que: "La sensación de calor que experimenta un animal no depende sólo de la temperatura ambiente, sino de la denominada temperatura efectiva. Ésta, a su vez, resulta de la interacción de varios factores, especialmente la temperatura ambiente, la humedad relativa, la ventilación y la radiación solar". Por eso, los profesionales pidieron estar atentos a los siguientes síntomas:

Aceleración del ritmo cardíaco, acompañado con jadeos, respiración rápida y nerviosa.

Aumento de temperatura corporal de más de 42°C, teniendo en cuenta que el nivel medio óptimo en perros es de 38 a 39°C.

Temblores, debilidad muscular y falta de equilibrio. En algunos casos, los pichichos pueden manifestar también vómitos y diarrea.

Sus mucosas y encías pueden adquirir un color azulado debido a la falta de oxigenación en sangre.

En casos graves, los perros pueden perder la conciencia y sufrir insuficiencia renal o hepática, daño cerebral e incluso fallo general de alguno de sus órganos.

Señales de golpe de calor.

¿Qué puedo hacer si detecto estos síntomas?

Lo primero, es calmar al perrito y asegurarle el descanso en un lugar fresco y donde pueda mantenerse bien hidratado, pero si no es el caso, deberás actuar de forma calmada y llevarlo a una clínica veterinaria. Además, podés intentar disminuir su temperatura corporal mojando con agua templada su nuca, pero no debes cubrirlo con toallas o ponerle hielo a no ser que así lo haya indicado un profesional.

Procura que beba agua fresca sin acelerarse. Ni mucha, ni muy rápido, para que se vayan estabilizando sus niveles de hidratación y pueda regular nuevamente su temperatura. Recordá detallarle al veterinario los síntomas para que controle sus signos vitales para mantener al perrito fuera de peligro y realizar un tratamiento acorde a su caso.

Como evitar un golpe de calor.

Cómo evitar un golpe de calor en las mascotas