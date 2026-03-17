"Proyecto Fin del Mundo": Ryan Gosling enfrenta la soledad del espacio en la adaptación del fenómeno de Andy Weir

La ciencia ficción vuelve a pisar fuerte en las pantallas más grandes del mundo con Proyecto Fin del Mundo, la muy esperada adaptación de la novela Proyecto Hail Mary del aclamado escritor Andy Weir. Con Ryan Gosling como protagonista junto a un extraterrestre que te va emocionar hasta las lágrimas, la película se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos y exitosos del año, combinando tensión, ciencia y una profunda carga emocional por parte de Gosling.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, el mismo dúo detrás de éxitos como Spider-Man: Into the Spider-Verse, la historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A medida que su memoria regresa, descubre una misión crucial: salvar a la humanidad de una amenaza cósmica que está apagando el Sol, sin saber que va tener un aliado extraterrestre que pondrá a prueba su humanidad y su inteligencia para crear un equipo y así poder salvar a la Tierra.

Proyecto Fin del Mundo

La película apuesta por un relato íntimo dentro de un contexto épico y distópico. A diferencia de otras películas del género, aquí no hay grandes explosiones constantes, sino un protagonista aislado enfrentándose a lo desconocido, con la ciencia como aliada y un querible ser extraterrestre, un eridiano a quien apoda Rocky. En ese sentido, la obra mantiene el ADN narrativo de Andy Weir, quien ya conquistó al público con The Martian entre otros.

Uno de los grandes atractivos de la película es la actuación de Gosling, quien logra transmitir con solvencia la desesperación, el humor (muy bien logrado) y la vulnerabilidad de un hombre completamente solo en el universo. Su interpretación sostiene toda la película, apoyada por un guión que equilibra momentos de tensión con toques de ingenio científico y drama.

Proyecto Fin del Mundo

Hablando desde el lado de las diferencias del libro y la película, cabe recalcar que la película no traiciona la esencia del libro, pero sí puede que cambie más los enfoques: el libro es más técnico, detallado y cerebral mientras que la película es mucho más emocional, directa y visual a la hora de dar explicaciones sobre situaciones del libro. La relación entre el protagonista y el extraterrestre Rocky se mantiene como eje principal y fuerte .

Visualmente, Proyecto Fin del Mundo es increíble, con una puesta en escena que recrea con precisión el aislamiento del espacio profundo. Los efectos especiales acompañan sin saturar, priorizando siempre la narrativa y el desarrollo del personaje, por ese motivo es indispensable ir a verla en el cine, pero no a cualquier cine: al que tiene la mejor pantalla y mejor sonido.

Proyecto Fin del Mundo

En tiempos donde la ciencia ficción suele inclinarse hacia lo espectacular, esta película propone una experiencia más reflexiva, donde la inteligencia, la resiliencia, la esperanza, el amor y comprensión son las verdaderas protagonistas en una historia que, más allá del espacio, habla sobre lo que significa ser humano cuando todo parece perdido.