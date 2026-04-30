María Oruña en BBN: "Soy consciente de lo afortunada que soy, pero también de todo lo que cuesta vivir de escribir"

La reconocida escritora española María Oruña llegó por primera vez a Buenos Aires para participar de la Feria Internacional del Libro y presentar ante el público su más reciente novela, El Albatros Negro, una atrapante historia donde se mezcla el misterio, la aventura, la acción y una intensa búsqueda de un tesoro oculto.

Feliz por este primer encuentro con el país, la autora se mostró emocionada por el cariño recibido y por la posibilidad de acercarse a nuevos lectores. "Es la primera vez que estoy en Buenos Aires y todo ha sido estupendo. Estoy muy contenta de estar aquí", expresó en diálogo con BigBang .

"El Albatros Negro", de María Oruña

El Albatros Negro propone una emocionado travesía entre crímenes, enigmas y escenarios históricos que invitan al lector a reconstruir un rompecabezas tan peligroso como fascinante. "Es una novela histórica, de aventuras, misterio y acción, en la que hay que descubrir quién es el asesino y también encontrar un tesoro ", resumió.

Por la magnitud visual de la historia, resulta inevitable imaginar El Albatros Negro trasladada al cine o a una plataforma. Y aunque Oruña confesó que nunca escribe pensando en actores reales, sí se animó a ponerle nombre al director que cree ideal para adaptar su universo: Juan Antonio Bayona.

BigBang tuvo el placer de entrevistar a la escritora, donde dejó muy en claro su posición en referencia a creerse escritor o vender poco.

¿Cómo te está recibiendo el país?

Muy contenta, es la primera vez que estoy en Buenos Aires, pero todo muy estupendo, muy contenta de estar aquí.

¿Qué viniste a presentarnos en la feria del libro?

Vine a presentar El Albatros Negro, que es una novela histórica, de aventuras, misterio y también de acción, en el que hay que descubrir quien es el asesino y encontrar un tesoro.

¿A quién te imaginás como actor, actriz y director de tu libro si lo llevan al cine?

Yo nunca escribo pensando en personas reales, se inventa completamente en mi cabeza, pero ya que me pones en este reto, la voz actual tiene que ser un hombre guapo y hay bastantes actores que se me pueden pasar por la cabeza. Directo puede ser Juan Antonio Bayona me parece interesante, puede darle unos giros interesantes. En la voz histórica muchos lectores me piden el monje corsario que es muy simpático, muy divertido tendría que ser un actor muy intrépido y guapo, hay tantos por escoger y para la imaginación...

"El Albatros Negro", de María Oruña

¿ En qué te basas para describir y crear los escenarios de los libros?

Uso escenarios reales (lo confieso), porque hace muchos años recuerdo haber leído a Dan Brown y me llamaba mucho la atención 'ah pero es de verdad, utiliza esta plaza de Roma y otras localidades más'... me dije '¿y si yo hiciera lo mismo?' Con sitios que se que son muy impactantes o que tienen una atmósfera que por lo general a todo el mundo le sobrecoge, por eso utilizo escenarios reales, solamente los que yo considero que tienen un componente histórico que a mi me interesa o algún dato que pueda darle algo a la trama. No soy de elegir lugares que considero como turísticos por ejemplo la Torre Eiffel, salvo que tenga algo muy concreto que me guste de ahí.

¿Te gustaría que El Albatros Negro lo conviertan en serie o película?

Considero que si un libro de 600 páginas como este se hace película, solo puedan hacer 350 páginas de la trama; en mis libros no hay diálogos de relleno, ni personajes de relleno y también te va llevando a diferentes puntos. En cambio, la serie, este libro en seis capítulos es más fácil que puedas incluir todos esos giros que tiene el libro. Me gusta imaginar todo en una gran pantalla como película, super épico todo, los galeones y demás; pero luego pienso que estamos aburridos de ver adaptaciones que no son buenas. Un ejemplo es de Dan Brown, cuando leí El código Da Vinci me gustaron mucho sus giros y después vi la película y me preguntaba muchas cosas, ¿de donde deducía tantas cosas Tom Hanks? Era un absurdo y eso es porque han tenido que recordar demasiado del libro a la película.

Pero si te puedo decir que hay adaptaciones maravillosas como es el caso del libro Juntos Nada Más de Anna Gavalda, lo adaptan y es una maravilla porque si lo toman entero pero la película es muy larga.

¿Hoy se puede vivir de la pasión de escribir?

Yo vivo exclusivamente de escribir, no tengo ningún otro trabajo. Vimos un reportaje el año pasado en España que decía que solo el 1% los escritores de España podíamos vivir de escribir, pero habría que 'limitar' quién es escritor en España. Muchas veces me pregunto, ¿Si haces un libro de cocina ya eres escritor?, ¿si escribiste un libro ya eres escritor?. Nos falta delimitar eso no porque tengas tres libros y vendas pocos no quiere decir que no eres escritor, pero sí conseguir saldar un salario mínimo ahí creo que ya podes decir soy un escritor profesional, sin embargo habría que medirlo de otra manera no de esta manera tan genérica ya que todo el mundo hoy se autopublica, se auto imprime por lo tanto parece que somos una élite extraordinaria. Soy consciente de lo afortunada que soy, pero también soy consciente de lo que me cuesta estar aquí .

"El Albatros Negro", de María Oruña

¿Hay algún escritor que te inspire?

Me inspira la gente, la vida, tú, las personas que conozco, los lugares que visito, la historia que descubro cada vez que voy a lo archivo; pero autores sí, nunca voy a olvidar cuando estaba con una enfermedad, hospitalizada con 20 años y fue Rosa Montero que me acompañó con sus libros.

Nunca olvidaré cuando era muy chiquitita y me castigaban en el colegio y me mandaban a la biblioteca por hablar mucho y leía muchas historias aprovechando ese momento. Todo forma parte y se imprime en la personalidad de todo el mundo y a mi me encantan autores de toda clase y condiciones. Estoy leyendo ahora mismo al autor Argentino Eduardo Sacheri que me está gustando muchísimo; pero yo leo de forma muy heterogénea, otros Argentinos que leo son Pedro Mairal me parece que escribe muy bien, Valeria Correa Fiz, es que hay tantos que no terminaría más, pero reconozco que soy muy heterogénea y leo de todo, desde ensayos científicos a clásicos y no tengo prejuicios.

Con El Albatros Negro, la autora no solo busca atrapar al lector con un gran misterio, sino también demostrar que detrás de cada página hay años de investigación, obsesión por el detalle y una convicción inquebrantable: contar historias que valgan la pena. Y mientras conquista al público argentino por primera vez, deja una certeza flotando en el aire: María Oruña escribe con la misma intensidad con la que vive cada una de sus aventuras literarias.